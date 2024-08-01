Фазиль Гасымов. Фото: https://yenicag.az/turkiyede-saxlanan-fazil-qasimov-kimdir/

01 августа 2024, 19:05

Адвокат сообщила об ухудшении состояния Фазиля Гасымова

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Экономист Фазиль Гасымов 49-е сутки проводит голодовку, требуя прекратить уголовное преследование. У него усилились боли в почках и желудке, но Гасымов отказывается от помощи врачей Лечебного учреждения Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 5 июля апелляционный суд оставил Гасымова под стражей, несмотря на ухудшение его состояния. На 35-е сутки голодовки, 19 июля, прокурор приехал в СИЗО и взял у Гасымова показания о пытках и необоснованном уголовном преследовании. 22 июля экономист отказался от капельницы с питательными веществами. 26 июля, на 43-и сутки голодовки он был переведен в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состояния здоровья. При этом Гасымов отказался прекратить голодовку. На 45-е сутки мать Гасымова обратилась с письмом к видным деятелям Азербайджана с просьбой о содействии в освобождении ее сына.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Фазиль Гасымов 49-е сутки продолжает голодовку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимова после встречи с ним 1 августа в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана.

По ее словам, Фазиль Гасымов по-прежнему отказывается не только от пищи, но и от медицинской помощи. Он пьет только воду, сказала адвокат."Фазиля Гасымова содержат в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы в отдельной комнате. Состояние его здоровья тяжелое. Он потерял более 20 килограммов веса и сейчас весит 48-49 килограммов. Кровяное давление у него стабильно низкое. Часто оно опускается до 70/50, а повышается оно максимум до 100/80. У него усилились боли в почках, желудке, происходят сердечные приступы, сильные головокружения. У него в глазах темнеет, немеет часть головы", - сказала адвокат.

По ее словам, начальник госпиталя предложил Гасымову прекратить ему голодовку, однако тот отказался и заявил, что будет отказываться от пищи, пока его не освободят.

Она отметила, что в современной международной практике голодающим допускается дважды в неделю принимать по одной ложке меда.

"Я передам его близким, чтобы они принесли ему мед, чтобы он хотя дважды в неделю мог употреблять этот продукт. К сожалению, государственные органы не проявляют должной реакции на голодовку Фазиля Гасымова, у которого под угрозой оказались не только здоровье, но и жизнь", - отметила Рагимова.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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Примечание:

"Фазиль Гасымов назвал свое уголовное дело политическим заказом", "Фазиль Гасымов попросил ООН помочь его освобождению", "Защита Фазиля Гасымова заявила о предвзятости обвинения".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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