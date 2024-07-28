Близкие Фазиля Гасымова заявили о критическом состоянии его здоровья

28 июля 2024, 13:23

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Арестованный экономист Фазиль Гасымов находится в критическом состоянии, поскольку 45-е сутки проводит голодовку против необоснованного уголовного преследования, заявили его близкие. Мать Гасымова обратилась с письмом к видным деятелям Азербайджана с просьбой о содействии в освобождении ее сына.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 5 июля апелляционный суд оставил Гасымова под стражей, несмотря на ухудшение его состояния. На 35-е сутки голодовки, 19 июля, прокурор приехал в СИЗО и взял у Гасымова показания о пытках и необоснованном уголовном преследовании. 22 июля экономист отказался от капельницы с питательными веществами. 26 июля, на 43-и сутки голодовки он был переведен в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состояния здоровья. При этом Гасымов отказался прекратить голодовку.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Мать Фазиля Гасымова Тахира Гасымова через СМИ распространила свое обращение к общественности для спасения от смерти ее сына. В обращении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла", указано, что Гасымов 45-е сутки проводит голодовку, против необоснованного ареста, что его здоровье ухудшилось, и что он находится в критическом состоянии.

"Мой сын Фазиль Гасымов стремительно теряет вес. За 45 дней его вес снизился с 67 килограммов до 49 килограммов. У него возникли острые боли в почках и желудке. Как мать я не могут терпеть, как мой сын на глазах мучительно умирает. Прошу вас: спасите жизнь моему сыну – молодому ученому", – сказано в обращении Гасымовой.

Анар Алиев, который дал ложные показания против ее Фазиля Гасымова, является уроженцем Зангиланского района. Мать Гасымова обратилась к старейшинам этого района. "Я прошу представителей интеллигенции, аксакалов (старейшин), уважаемых женщин этого района обратиться к президенту (Азербайджана) для оказания содействия в прекращении уголовного дела против моего сына и его освобождения", – отметила Тахира Гасымова.

Фазиль Гасымов столкнулся с несправедливостью, с клеветой. Доказывая свою невиновность, он голодает 45-е сутки. Несмотря на настойчивые просьбы близких, он продолжает акцию протеста, заявляя, что не будет принимает пищу до тех, пор пока не прекратят уголовное дело против него. Сейчас Гасымов в критическом состоянии, в любой момент может случиться непоправимое, подчеркнула его мать.

Сегодня Фазиль Гасымов поговорил по телефону с родственниками, рассказала его брат Назим Гасымов.

"У Фазиля уже голос хрипит, у него не осталось сил даже говорить. Он в критическом состоянии. Мы умоляли его, чтобы он начал принимать пищу. Однако он отказался и сказал, что продолжит голодовку до конца. В лечебном учреждении Фазиль находится под надзором. Он отказывается и от лечения, от ввода ему питательных средств, витаминов. Руководство учреждения заявило, что если Фазиль потеряет сознание, то ему принудительно будут вводить питательные вещества и пищу. Фазиль заранее просил не делать этого", – сказал Назим Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

Обращение матери Фазиля Гасымова к общественности вряд ли вызовет резонанс, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"В обстановке массовых репрессий и нагнетаемого страха в обществе вряд ли кто-то из видных представителей научной и творческой общественности выступит в поддержку Фазиля Гасымова. Тем более, что про его дело стало известно в последнее время. Мы, правозащитники, конечно и так периодически привлекаем внимание к его делу, оппозиционные активисты требуют его освобождения в социальных сетях. Но власти глухи к нашим призывам", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Представители интеллигенции Азербайджана уже обращались к руководству страны по делам доктора экономических наук Назима Бейдемирли, экономиста Фарида Мехрализаде, но это обращение не возымело эффекта, продолжил правозащитник.

"На моей памяти голодовки вызывали массовое недовольство в обществе и приводили к результатам дважды – в 2019 году в случае с блогером Мехманом Гусейновым и в 2020 году с политиком Тофигом Ягублу. В первом случае, следствие отыграло назад новое уголовное дело против Гусейнова, во втором Ягублу освободили из-под стражи. Но в обоих случаях были волнения в обществе, акции протеста, достаточно сильное международное давление. Сейчас ситуация в стране и мире иная. Остается надеяться, что у лиц, от которых зависит судьба Фазиля Гасымова, все же проснется милосердие и его освободят", – сказал Гасанов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.

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