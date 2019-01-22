Дело Мехмана Гусейнова прекращено после вмешательства Алиева

22 января 2019, 13:30

Президент Азербайджана отреагировал на заявление Мехмана Гусейнова о невиновности, после чего следователи прекратили новое уголовное дело против блогера, сообщила сегодня прокуратура. Брат Гусейнова счел позицию Ильхама Алиева уступкой международному сообществу.

Как писал "Кавказский узел", Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба Азербайджана заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

Следователи прекратили новое уголовное дело Мехмана Гусейнова, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, такое решение принято после того, как в связи с обращением самого Гусейнова и правозащитников к президенту глава государства рекомендовал генеральному прокурору обеспечить объективность следствия, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Генеральный прокурор дал соответствующие поручения следственному органу, говорится в сообщении.

"Следственный орган, учитывая молодость Гусейнова, непривлечение его за период отбывания наказания к дисциплинарной ответственности, вступление на путь исправления, наличие одиноко проживающего пожилого отца... прекратил уголовное производство по его уголовному делу", - сообщила пресс-служба прокуратуры, уточнив, что Мехман Гусейнов в настоящее время не проводит голодовку, условия его содержания нормальные, и он не имеет в связи с этим жалоб и требований.

26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ.

Гусейнов заявил Ильхаму Алиеву о своей невиновности

21 января было опубликовано обращение Мехмана Гусейнова к президенту Ильхаму Алиеву, в котором блогер заявил, что не бил сотрудника тюрьмы.

"2 марта истекает срок моего наказания. Я очень ждал эту дату. Я не хочу вновь быть осужденным, получить новое наказание. Я, как говорил и ранее, не несу ответственности за чьи-то действия. Однако я не хочу, чтобы кто-то воспользовался моим положением для себя. Меня интересует только одно - выйти на свободу. Если мне дадут новое наказание, это станет очень большим ударом для моего оставшегося в одиночестве 70-летнего отца. Для него очень сложно видеть меня в таком положении, часто приходить и навещать меня. Я прошу Вас дать поручение для правильного проведения расследования", - процитировал обращение Гусейнова Report.az.

Обращение Гусейнова к Алиеву было направлено 20 января, пояснил помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, уточнив, что, кроме самого блогера, к главе государства по этому же вопросу обратилась 18 января "группа правозащитников".

"Президент немедленно отреагировал на них. Уважаемый президент рекомендовал генеральному прокурору Азербайджанской Республики, учитывая молодость осужденного, то, что он уже около двух лет отбывает наказание, его семейное положение и пожилой возраст отца, выдвинуть в деле Мехмана Гусейнова на первый план принцип гуманизма, принять все предусмотренные законом необходимые меры для объективного и справедливого проведения расследования", - процитировало 21 января Фуада Алескерова государственное ИА "Азертадж".

Брат Гусейнова объяснил решение Алиева резонансом вокруг дела блогера

Дело Мехмана Гусейнова вызвало большой международный резонанс, пояснил 21 января корреспонденту "Кавказского узла" находящийся в политэмиграции брат блогера, исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

"Европарламент уже принял жесткую резолюцию, потребовав освободить Мехмана и многих других политзаключенных. Вопрос поднимался в ПАСЕ. Везде дело Мехмана обсуждается. Поэтому властям надо искать пути решения вопроса. В авторитарных государствах в решении подобных вопросов пытаются "сохранить лицо власти" и потому прибегают к таким политтехнологиям типа проявления "гуманизма правителей", - сказал Эмин Гусейнов.

Европейский парламент призвал власти Азербайджана немедленно освободить блогера Мехмана Гусейнова, а также других задержанных активистов и журналистов, говорится в принятой 17 января резолюции парламента. Документ содержит призыв к Еврокомиссии уделить особое внимание соблюдению прав человека в Азербайджане.

Брат блогера уточнил, что в течение 10 дней никто из членов семьи с Мехманом Гусейновым не виделся и не общался по телефону.

По мнению Эмина Гусейнова, если глава государства вмешался в дело Мехмана Гусейнова, то должен и "решить проблемы всех политзаключенных". "В резолюции Европарламента было сказано: "Освободить Мехмана Гусейнова и всех политзаключенных". Это требование громко прозвучало и на многотысячном митинге 19 января в Баку. На самом большом митинге последних лет прозвучало требование освобождения не только Мехмана, но и всех политзаключенных", - подчеркнул Эмин Гусейнов.

19 января оппозиция организовала в Баку митинг с требованием освободить политзаключенных, в частности, Мехмана Гусейнова. По данным полиции, в митинге приняли участие около 2,8 тысячи человек.

Эмин Гусейнов уточнил, что в рамках зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге состоялись обсуждения ситуации с правами человека в Азербайджане, в которых приняли участие депутаты ПАСЕ, представители международных правозащитных организаций.

"В слушаниях принял участие и господин Шеннак (содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак. – Прим. "Кавказского узла"). Участники обсуждений осудили власти Азербайджана за преследование инакомыслящих, нарушения прав и свобод граждан. Был озвучен призыв к властям Азербайджана выполнять свои обязательства перед Советом Европы и решить наконец проблему политзаключенных", - сказал Эмин Гусейнов, который участвовал в слушаниях.

Стефан Шеннак призвал освободить Мехмана Гусейнова, сообщило 21 января агентство Turan. "Мы внимательно следим за его делом и призываем власти немедленно и безусловно его освободить. Также мы призываем немедленно освободить всех остальных политзаключенных", - процитировало Шеннака агентство.

По состоянию на начало декабря 2018 года, в список политических заключенных в Азербайджане, представленный правозащитниками к Международному дню прав человека, вошли 150 человек.

Напомним, что с призывом освободить Мехмана Гусейнова ранее выступили комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, представитель ОБСЕ, международная организация в защиту свободы журналистов "Репортеры без границ", международная правозащитная организация Amnesty International, конгрессмен США Крис Смит. 12 января с требованием вмешаться в дело Гусейнова к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обратилась международная правозащитная организация Human Rights Watch. На фоне множества призывов заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональные группы и их зарубежных покровителей" в попытке начать очередную антиазербайджанскую кампанию.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане", а в разделе "Персоналии" - биография Мехмана Гусейнова.