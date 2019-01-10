Правящая партия назвала призывы освободить Гусейнова антиазербайджанской кампанией

10 января 2019, 06:20

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир присоединился к призывам освободить блогера Мехмана Гусейнова, проводящего голодовку в тюрьме. На фоне множества призывов заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональной группы и их зарубежных покровителей" в попытке начать очередную антиазербайджанскую кампанию.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ. Мехман сильно подорвал здоровье голодовкой и начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но также отказывается от какой-либо иной пищи, заявили сегодня брат блогера и адвокат.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.



9 января представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову письмо, в котором выразил серьезную обеспокоенность состоянием здоровья заключенного блогера и председателя Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Мехмана Гусейнова. Он призвал власти страны снять новые уголовные обвинения, выдвинутые против него.

"Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что последний инцидент произошел незадолго до ожидаемого освобождения Мехмана Гусейнова из тюрьмы в марте 2019 года, и что новые обвинения могут повлечь его тюремное заключение на срок до семи дополнительных лет", - говорится в письме Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Он призвал власти снять новые обвинения против Гусейнова и освободить его «как можно скорее".

Дезир также попросил власти изучить сообщения о проблемах со здоровьем у Гусейнова и оказать ему «неотложную профессиональную медицинскую помощь».

Ранее с призывом к освобождению Гусейнова выступили также комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, международная организация в защиту свободы журналистов «Репортеры без границ» и международная правозащитная организация Amnesty International.

Представители правительства Азербайджана пока не прокомментировали международную критику по делу Гусейнова.

Представитель правящей партии обвинил "антинациональные группы" в давлении на Азербайджан

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат парламента Сиявуш Новрузов отверг заявления о преследовании Гусейнова за свободу выражения.

Совершивший преступление должен понести за это наказание, заявил он

«Мехман Гусейнов также совершил преступление..., применил силу в отношении офицера, находившегося при исполнении своих обязанностей. Тот, кто совершил преступление, должен быть обязательно наказан. Все равны перед законом, и каждый должен понести наказание за совершенное преступление», - цитирует депутата агентство Trend.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА также сказал, что «антинациональные группы и их зарубежные покровители используют данный случай как возможность начать очередную антиазербайджанскую кампанию».

«Известно, кто стоит за проведением этой кампании, а также то, что истинная ее цель – это оказать давление на Азербайджанское государство», - отметил Новрузов.

По словам депутата, «если даже антинациональная сеть и ее покровители за рубежом забыли, то неоднократно было доказано, что с Азербайджаном невозможно разговаривать на языке давления, заставить его пойти на уступки посредством кампании очернения».

Тема Гусейнова стала главной в соцсетях

Попытки провластных политиков представить «белое как черное» вызывают раздражение у людей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев, комментируя обвинение в адрес Мехмана Гусейнова.

«Тема Мехмана Гусейнова стала главной в социальных сетях. Если в первые дни голодовки Мехмана Гусейнова об этом писали 10-15 человек, то в последующие дни к обсуждениям присоединились сотни и тысячи пользователей. Общество реагирует на отчаянный шаг молодого человека, который в знак протеста против клеветы объявляет голодовку, подвергая свою жизнь риску. Возмущения в виртуальном пространстве вылились в уличные протесты. Несколько человек уже были арестованы за участие в них. Тем не менее, это не останавливает людей. Даже в комментариях под сообщениями на совершенно другие темы на страницах официальных лиц пользователи пишут «Освободи Мехмана!". Таким образом, люди выражают солидарность с Мехманом, преодолевая страх за последствия» , - сказал Гаджиев.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Брат Мехмана Гусейнова, находящийся в политэмиграции директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что блогер продолжает голодовку.

«Мехман принимает только жидкие молочные продукты. Это необходимо для восполнение потери кальция и цинка в организме за первые пять дней акции, когда он проводил сухую голодовку. Обезвоживание организма обострило у него варикозное расширение вен, возникла угроза разрыва сосудов. Мой брат абсолютно невиновен и очень прискорбно, что в Азербайджане люди, чтобы доказать свою невиновность, вынуждены прибегать к таким отчаянным шагам, подвергать риску свое здоровье и свою жизнь», - сказал Гусейнов.

8 января блогера в СИЗО посетили члены Общественного комитета по наблюдению за местами принудительного содержания при Минюсте - Сахиб Мамедов, Алимамед Нуриев, Саадат Бананъярлы и Рауф Зейни. После встречи они опубликовали в соцсетях пост о встрече с Мехманом Гусейновым и фотографию с ним. Они хотя и заявили об отсутствии у Гусейнова жалоб на условия содержания, но признали, что он принимает лишь жидкие продукты и нуждается в медицинской помощи для «укрепления организма».