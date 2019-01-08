Марк Рубио и Дунья Миятович, коллаж "Кавказский узел".

08 января 2019, 04:35

Комиссар Совета Европы и сенатор США призвали снять обвинения с Мехмана Гусейнова

Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти Азербайджана снять выдвинутые против Гусейнова новые обвинения и оказать ему необходимую медицинскую помощь. С требованием освободить Гусейнова к властям Азербайджана также обратился американский сенатор Марко Рубио.

Как писал "Кавказский узел", Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обсудила 7 января по телефону с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамед-Гулиевым дело Мехмана Гусейнова – «антикоррупционного блогера, который в настоящее время проводит голодовку в знак протеста против новых обвинений, выдвинутых против него уже в тюрьме».

"Я сказала заместителю министра, что власти должны снять обвинения, выдвинутые против господина Гусейнова 26 декабря, потому что они не заслуживают доверия. Я также подчеркнула, что власти обязаны оказывать необходимую медицинскую помощь господину Гусейнову, чье состояние вызывают крайнюю тревогу», - говорится в сообщении, опубликованном 7 января на сайте комиссара по правам человека Совета Европы.

В заявлении говорится, что Гусейнова следует перевести в гражданскую больницу, где он может получить необходимую медицинскую помощь.

«Я надеюсь, что власти Азербайджана будут соблюдать свои обязательства в области прав человека. Я с нетерпением жду прогресса в деле Мехмана Гусейнова и поездки в Азербайджан в ближайшие месяцы для продолжения конструктивного диалога с властями и гражданским обществом ", - говорится в заявлении.

С призывом к властям Азербайджана немедленно освободить Гусейнова обратился также американский сенатор Марко Рубио.

"Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов остается в заключении по сфальсифицированному обвинению. Сейчас он находится в критической ситуации в связи с начатой голодовкой. Правительство Азербайджана должно освободить его немедленно", - написал сенатор в своем блоге в Твиттере.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Участники акции в защиту Мехмана Гусейнова приговорены к арестам и штрафам", "Полиция Баку разогнала акцию в поддержку Мехмана Гусейнова", "Репортеры без границ" потребовали освободить Мехмана Гусейнова".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Представители Мехмана Гусейнова рассказали о резком ухудшении его здоровья

    Сообщение представителя Пенитенциарной службы, сообщившего, что Мехман Гусейнов проводил голодовку всего один день, не соответствует действительности, власти пытаются скрыть от общественности факт голодовки. Мехман начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но также отказывается от какой-либо иной пищи, заявили брат блогера и адвокат. 

08 января 2019, 06:00

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