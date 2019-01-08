Комиссар Совета Европы и сенатор США призвали снять обвинения с Мехмана Гусейнова

08 января 2019, 04:35

Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти Азербайджана снять выдвинутые против Гусейнова новые обвинения и оказать ему необходимую медицинскую помощь. С требованием освободить Гусейнова к властям Азербайджана также обратился американский сенатор Марко Рубио.

Как писал "Кавказский узел", Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обсудила 7 января по телефону с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамед-Гулиевым дело Мехмана Гусейнова – «антикоррупционного блогера, который в настоящее время проводит голодовку в знак протеста против новых обвинений, выдвинутых против него уже в тюрьме».

"Я сказала заместителю министра, что власти должны снять обвинения, выдвинутые против господина Гусейнова 26 декабря, потому что они не заслуживают доверия. Я также подчеркнула, что власти обязаны оказывать необходимую медицинскую помощь господину Гусейнову, чье состояние вызывают крайнюю тревогу», - говорится в сообщении, опубликованном 7 января на сайте комиссара по правам человека Совета Европы.

В заявлении говорится, что Гусейнова следует перевести в гражданскую больницу, где он может получить необходимую медицинскую помощь.

«Я надеюсь, что власти Азербайджана будут соблюдать свои обязательства в области прав человека. Я с нетерпением жду прогресса в деле Мехмана Гусейнова и поездки в Азербайджан в ближайшие месяцы для продолжения конструктивного диалога с властями и гражданским обществом ", - говорится в заявлении.

С призывом к властям Азербайджана немедленно освободить Гусейнова обратился также американский сенатор Марко Рубио.

"Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов остается в заключении по сфальсифицированному обвинению. Сейчас он находится в критической ситуации в связи с начатой голодовкой. Правительство Азербайджана должно освободить его немедленно", - написал сенатор в своем блоге в Твиттере.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.