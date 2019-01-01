Отцу блогера Гусейнова отказано во встрече с сыном в изоляторе

01 января 2019, 18:32

Администрация бакинского СИЗО-1 сегодня не позволила отцу блогера Мехмана Гусейнова встретиться с сыном, сообщил "Кавказскому узлу" сам Рафиг Гусейнов и выразил беспокойство за сына.

"Кавказский узел" писал, что блогер Мехман Гусейнов объявил 26 декабря сухую голодовку в азербайджанской колонии, выразив протест против лишения его встречи с адвокатом и против нового уголовного дела, возбужденного за два месяца до окончания срока его заключения. 30 декабря Гусейнов после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду.

3 марта 2017 года Мехман Гусейнов был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете - за то, что пожаловался на пытки после задержания. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов пытался помешать обыску и избил сотрудника колонии. 30 декабря блогер был переведен из колонии в СИЗО. Правозащитники уверены, что на Гусейнова завели новое дело из мести за критику в адрес властей.

Сегодня отец блогера Рафиг Гусейнов направился в СИЗО, чтобы увидеться с сыном. "Вторник – у нас день встречи с Мехманом. Но сегодня в Кюрдаханском СИЗО (Бакинский СИЗО-1 находится в поселке Кюрдаханы. - Прим. "Кавказского узла") мне заявили, что Мехман поступил сюда только три дня назад, дескать, находится на "карантине" и потому встречи с ним не разрешаются. Мне сказали, что встретиться с Мехманом я смогу только после "карантина", но не объяснили, когда он закончится", - рассказал Рафиг Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, по словам мужчины, у него приняли теплую одежду и другие вещи для сына. "Мехман вчера звонил и просил теплую одежду и некоторые другие вещи. Я сегодня их отнес. Хотя встречу не дали, но передачу приняли. Но мне ничего не сказали про здоровье сына. Вчера по телефону он сообщил, что самочувствие плохое. Да и по голосу было понятно, что ему плохо. Его едва было слышно. Видать, он сильно ослаб. Я вновь настойчиво его просил, чтобы он принимал жидкость", - рассказал Гусейнов.

В свою очередь глава отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов сегодня заявил, что блогер Мехман Гусейнов не проводит голодовку, и никаких проблем со здоровьем у него нет.

"Мехман Гусейнов принимает пищу и воду. У него нет проблем со здоровьем. Гусейнову регулярно предоставляются встречи с адвокатом. В соответствии с законодательством он использует право на телефонные разговоры", - цитирует Садыгова азербайджанская служба "Голоса Америки".

Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Адвокаты Гусейнова сообщили "Кавказскому узлу", что после 28 декабря у них не было ни встреч, ни телефонных разговоров с блогером.

"В последний раз мы виделись с Мехманом Гусейновым 28 декабря. После этого начались праздничные дни (29 декабря – 2 января), и нам было заявлено, что в связи с этим в пенитенциарные учреждения адвокатам пропуска не будет. Поэтому у нас после 28 декабря не было ни встреч, ни телефонных разговоров с Мехманом", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова.

Другой адвокат блогера Фуад Агаев повторил слова коллеги. "У нас информация только от семьи Мехмана. Он звонил домой и сообщил, что его состояние ухудшилось, он терял сознание. Члены семьи настойчиво просили его хотя бы пить воду. И он пообещал принимать жидкость. Другой пока информации у нас нет", - сказал Агаев корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".