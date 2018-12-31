Азербайджанский активист Гусейнов прекратил сухую голодовку

31 декабря 2018, 21:11

Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов после ухудшения самочувствия на пятый день голодовки в заключении начал пить воду, сообщил сегодня его брат.

Как писал "Кавказский узел", блогера Мехмана Гусейнова, который объявил голодовку, перевели из колонии в бакинский СИЗО в связи с новым уголовным делом, сообщила сегодня его адвокат.

3 марта 2017 года Мехмана Гусейнова приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете за то, что он заявил о пытках после задержания. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов пытался помешать обыску и избил сотрудника колонии. Правозащитники считают, что на Гусейнова завели новое дело из мести за оппозиционные высказывания. 26 декабря Гусейнов был переведен в карцер, где объявил голодовку, адвокаты заявили, что состояние здоровья Гусейнова резко ухудшилось.

30 декабря Мехман Гусейнов после перевода в СИЗО прекратил сухую голодовку, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» брат Гусейнова, исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

«Вчера вечером (30 декабря) мы говорили с Мехманом по телефону. На пятые сутки сухой голодовки Мехману стало совсем плохо. К нему вызвали врачей. Они сделали инъекции, чтобы Мехман пришел в себя», - рассказал Эмин Гусейнов.

По его словам, он убедил брата прекратить сухую голодовку. "Мехман еще молод и не понимает последствий сухой голодовки. На шестой-седьмой дни процессы в организме стали бы необратимыми. После моих настойчивых просьб он согласился прекратить сухую голодовку. Я убедил его принимать жидкость и продолжать борьбу", - сказал Эмин Гусейнов.

Он считает, что против Мехмана Гусейнова "творится вопиющий произвол". "Несмотря на [новогодние] праздники, международные организации и правительства демократичных стран должны оперативно осудить очередной вопиющий репрессивный акт и призвать к немедленному и безоговорочному освобождению Мехмана... Мы призываем международное демократическое сообщество, правительства США, Канаду, Евросоюз начать применение «Глобального акта Магнитского» и схожие правовые санкционные механизмы в отношении высокопоставленных должностных лиц Азербайджана и всех тех, кто причастен к политически мотивированным арестам и коррупции", - заявил Эмин Гусейнов.

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана в связи с праздничными днями оказались недоступными для комментариев.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".