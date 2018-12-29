Защита рассказала о последствиях голодовки азербайджанского блогера

29 декабря 2018, 20:07

Состояние здоровья блогера Мехмана Гусейнова, объявившего в азербайджанской тюрьме голодовку, резко ухудшилось, однако он намерен продолжать протест, пока новое дело против него не будет прекращено, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта 2017 года Мехмана Гусейнова приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете за то, что он заявил о пытках после задержания. Досрочного освобождения Гусейнов добиться не смог. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов пытался помешать обыску и избил сотрудника колонии. Правозащитники считают, что на Гусейнова завели новое дело из мести за оппозиционные высказывания, пытаясь не дать ему выйти на свободу. 26 декабря Гусейнов был переведен в карцер, он объявил голодовку.

Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррумпированных высокопоставленных чиновниках. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

28 декабря адвокаты Шахла Гумбатова и Фуад Агаев посетили Гусейнова в колонии номер 14. Шахла Гумбатова рассказала, что 26 декабря блогера на 10 суток перевели в штрафную камеру.

"В тот день его сначала допросили в качестве свидетеля, а потом предъявили обвинение, причем не по статье 315.2 (оказание сопротивления представителю власти с применением силы), как ранее сообщила Пенитенциарная служба, а по более тяжкой - 317.2 (нарушение нормальной деятельности учреждения по отбыванию наказания или СИЗО) и, в частности, вменяют применение силы против сотрудника колонии, не представляющей опасности жизни и здоровью. По этой статье Мехману Гусейнову грозит до семи лет лишения свободы", - сказала Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Гусейнов отвергает обвинение в применении силы против сотрудника колонии. "Он сказал, что и пальцем не дотронулся до него. Мехман говорит, что этот сотрудник сам упал на пол и стал кричать", - утверждает Гумбатова.

Она заявила, что состояние здоровья Гусейнова ухудшилось. "Он уже третий день голодал – не принимал не только пищу, но и воду. Его привели к нам на встречу сотрудники колонии, держа за руку. Когда надзиратели отпустили, он зашатался и чуть не упал. Однако Мехман сказал, что не прекратит голодовку. Он сказал: "или это незаконное дело будет прекращено, или я умру от голода", - рассказала адвокат.

По словам Гумбатовой, у защиты нет официальной информации о состоянии Гусейнова на 29 декабря.

Другой адвокат Фуад Агаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что защита выдвинула перед следствием ходатайства о просмотре записей камер видеонаблюдения со входа дежурной части и плаца за период утра 6.00 до 18.00 26 декабря. "Записи позволят установить истину", - считает адвокат.

По его словам, блогер полон решимости продолжать сухую голодовку.

"Мехман в знак протеста против беззакония в отношении него написал письма омбудсмену Эльмиру Сулдеймановой, президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Письма в нашем присутствии были представлены администрации колонии номер 14. Он заявляет, что пока несправедливость в отношении него не будет устранена, он будет проводить сухую голодовку", - сказал адвокат.

"Кавказский узел" не располагает комментариям Пенитенциарной службы о состоянии Гусейнова.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".