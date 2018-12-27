Азербайджанский блогер Гусейнов объявил голодовку в колонии

27 декабря 2018, 18:27

Блогер Мехман Гусейнов, заподозренный в избиении сотрудника колонии за два месяца до выхода на свободу, переведен в карцер, он отказался давать показания и объявил голодовку, сообщили сегодня близкие осужденного. Адвокат Гусейнова заявила, что ей не дают встретиться с подзащитным.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта 2017 года Мехмана Гусейнова приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете за то, что он заявил о пытках после задержания. Досрочного освобождения Гусейнов добиться не смог. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов пытался помешать обыску и избил сотрудника колонии. Правозащитники считают, что на Гусейнова завели новое дело из мести за оппозиционные высказывания, пытаясь не дать ему выйти на свободу.

Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррумпированных высокопоставленных чиновниках. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

26 декабря Мехмана Гусейнова заключили в карцер на 10 суток, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его брат, исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. "Об этом он сегодня сообщил членам нашей семьи по телефону. Ему позволили говорить по телефону меньше минуты. Но он успел сообщить, что против него совершена провокация, он никого не избивал. Он сообщил, что на него оказывается давление. Мехман требует адвоката, но к нему не пускали защитника, хота она практически весь день находилась в приемной колонии. Мехман сказал, что в знак протеста против нарушения его прав, лишения его встречи с адвокатом и против нового уголовного дела он отказывается от участия в следственных действиях, дачи показаний и объявляет бессрочную голодовку", - рассказал находящийся в эмиграции Эмин Гусейнов.

Адвокат Шахла Гумбатова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что 26 декабря ей не позволили связаться с Мехманом Гусейновым, а сегодня не дали встретиться с подзащитным. "Нас не поставили в известность о том, что против Мехмана начато новое дело. Узнав из СМИ поздно вечером, мы пытались связаться с ним. Сегодня я в течение нескольких часов тщетно дожидалась встречи с Мехманом. То мне говорили, что он заключен в карцер, то заявляли, что нужно разрешение "сверху", то что еще не пришел следователь. Я слышала, как его привели на телефонный разговор, и он требовал, чтобы ему дали встречу с адвокатом", - рассказала Гумбатова. Адвокат вправе встречаться с подзащитным при любых обстоятельствах, подчеркнула она.

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир, занимающийся вопросом свободы СМИ, выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом нового уголовного преследования Мехмана Гусейнова. "Глубоко обеспокоен сообщениями о том, что известному блогеру и председателю ИСБР Мехману Гусейнову грозят новые серьезные уголовные обвинения всего за несколько месяцев до его освобождения из тюрьмы в Азербайджане. Я надеюсь, что Гусейнов скоро будет освобожден", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Дезира, опубликованные сегодня в его микроблоге в Twitter.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Пенитенциарной службы относительно голодовки Мехмана Гусейнова, его заключения в карцер и жалоб адвоката.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".