Азербайджанский блогер заподозрен в новом преступлении перед выходом на свободу

26 декабря 2018, 23:53

Мехман Гусейнов, осужденный в Азербайджане по обвинению в клевете на полицейских, заподозрен сегодня в избиении сотрудника колонии. Критику режима хотят помешать выйти на свободу, заявили правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 3 марта 2017 года Мехмана Гусейнова приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете за то, что он заявил о пытках после задержания. Отбыв половину наказания, блогер попросил освободить его досрочно, но получил отказ. Гусейнов также пожаловался на психологическое давление в учреждении, где он отбывает наказание.

Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррумпированных высокопоставленных чиновниках. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

При обыске у Гусейнова нашли деньги, заявили силовики

Сегодня в колонии №14 проходил плановый обыск, в ходе которого Гусейнов применил силу к лейтенанту юстиции, которому пришлось вызывать скорую помощь, заявил отдел общественных связей Пенитенциарной службы Азербайджана. "Осужденный Мехман Гусейнов не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-надзорного отдела учреждения", - говорится в сообщении отдела. Кроме того Мехман Гусейнов разбросал и разбил вещи в служебном помещении, утверждает ведомство.

По данным Пенитенциарной службы, у Гусейнова обнаружен 461 манат (около 270 долларов), в то время как хранение денег запрещено законом. Против него возбуждено дело по статье о сопротивлении представителю власти с применением насилия, опасного для его здоровья и жизни.

Брат Гусейнова назвал новое дело местью

Брат Мехмана Гусейнова, директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов, назвал новое уголовное дело против блогера провокацией. "Меня эта новость нисколько не удивила. Мы ожидали, что против Мехмана будет провокация. Его в колонии не раз предупреждали - в последний раз в ноябре, - что он не выйдет на свободу по окончании срока в марте 2019 года. Мехману говорили, что он будет наказан за то, что в августе, когда его отпустили на похороны нашей матери, он на траурной церемонии обвинил в ее смерти правящий режим и сказал, что будет продолжать разоблачать коррупцию во власти", - заявил Эмин Гусейнов, находящийся сейчас в эмиграции.

30 июля около десяти журналистов и активистов неправительственных организаций обратились в Пенитенциарную службу Азербайджана с просьбой предоставить Гусейнову краткосрочный отпуск для встречи с тяжелобольной матерью. Но пенитенциарная служба не позволила ему проведать мать, заявив, что он не участвует в колонии "в мероприятиях исправительного характера". Мать Гусейнова скончалась в ночь на 6 августа в бакинской больнице. Осужденного на несколько часов отпустили на ее похороны.

Эмин Гусейнов отметил, что семье до сих пор не выдано медицинское заключение о смерти матери. "Мы убеждены, что в больнице нашей матери не было оказано надлежащего лечения. Несмотря на слабое состояние, ее отключили от аппаратов искусственного поддержания организма, перевели из реанимации в обычную палату, после чего ей стало плохо и она умерла", - заявил Эмин Гусейнов.

Правозащитники напомнили о повторных сроках других политзаключенных

Новые обвинения в адрес Мехмана Гусейнова абсурдны, заявил его брат. "Кто поверит в то, что в тюрьме заключенный может избить сотрудника колонии? Аналогичным образом в свое время поступили с экс-министром здравоохранения Али Инсановым. Этого пожилого человека точно также за два месяца до завершения срока наказания обвинили в избиении молодого офицера юстиции", - сказал Эмин Гусейнов.

Али Инсанов с 1993 по 2005 год был министром здравоохранения Азербайджана, в 2007 его осудили. В августе 2016 года, когда срок заключения Инсанова подходил к концу, он был обвинен в хранении наркотиков и сопротивлении представителю власти. По новому обвинению Инсанов получил семь лет лишения свободы. Инсанов обвинил Верховный суд Азербайджана в затягивании подачи его жалобы в ЕСПЧ.

Адвокатов даже не поставили в известность о возбуждении нового дела против Мехмана Гусейнова и не пригласили для участия в процессуальных действиях, добавил его брат. Оба адвоката осужденного, Фуад Агаев и Шахла Гумбатова, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что о новом обвинении против блогера узнали из СМИ.

Журналист-расследователь и правозащитница Хадиджа Исмайлова также назвала новое дело против Мехмана Гусейнова провокацией. "Мы считаем, что международное сообщество не должно оставаться безучастным против этого произвола. Парламентская ассамблея Совета Европы должна ускорить работу над докладом о политических заключенных в Азербайджане даже в том случае, если правительство не будет направлять официальное приглашение докладчице", - сказала Исмайлова корреспонденту "Кавказского узла".

ПАСЕ назначила докладчика по политзаключенным в Азербайджане в июне.

Она выразила обеспокоенность тем, что политически мотивированные аресты в Азербайджане продолжаются. "Против политзаключенных открывают новые дела, чтобы они и далее оставались в тюрьмах после окончания сроков их наказания. За последние месяцы за считанные дни и недели до завершения сроков наказания были выдвинуты новые обвинения активисту партии Народного фронта Мамеду Ибрагиму, верующему Тельману Ширалиеву", - отметила Исмайлова.

Срок тюремного заключения Тельмана Ширалиева истек 5 октября, однако в конце сентября он был обвинен в незаконном хранении запрещенных предметов в колонии, и 20 декабря приговорен к пяти месяцам и 18 дням лишения свободы. Мамед Ибрагим должен был выйти на свободу 29 сентября, после трех лет в колонии, однако его арестовали на два месяца по делу о хранении ножа. Суд по новому делу продолжается.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".