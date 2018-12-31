31 декабря 2018, 16:52

Азербайджанский блогер Гусейнов переведен в изолятор после новых обвинений

Блогера Мехмана Гусейнова перевели из колонии в бакинский СИЗО в связи с новым уголовным делом, сообщила сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта 2017 года Мехмана Гусейнова приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете за то, что он заявил о пытках после задержания. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов пытался помешать обыску и избил сотрудника колонии. Правозащитники считают, что на Гусейнова завели новое дело из мести за оппозиционные высказывания. 26 декабря Гусейнов был переведен в карцер, где объявил голодовку, адвокаты заявили, что состояние здоровья Гусейнова резко ухудшилось.

По словам родственников Мехмана Гусейнова, 30 декабря его перевели из колонии № 14 в Бакинский СИЗО-1 в поселке Кюрдаханы, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Шахла Гумбатова.

"Членов семьи Мехмана Гусейнова известили, что вчера (30 декабря ) его перевели в Бакинский СИЗО-1 в Кюрдаханы в связи с предварительным следствием по новому уголовному делу", - сказала она, уточнив, что Гусейнову "вызвали врача и сделали какие-то инъекции".

В связи с тем, что в Азербайджане с 29 декабря по 2 января праздничные выходные дни, у адвокатов нет доступа в пенитенциарные учреждения, уточнила Гумбатова. "Сразу после праздников мы посетим Мехмана и выясним, что за уколы ему сделали", - сказала она.

По словам адвоката, она не располагает информацией о том, продолжает ли Гусейнов голодовку. «Мы виделись с ним в последний раз 28 декабря, и он сказал, что будет продолжать сухую голодовку, пока не будет прекращено новое уголовное преследование. Уже тогда он был очень вялым и не мог самостоятельно передвигаться", - сказала адвокат.

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались 31 декабря недоступными для комментариев.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Активисты призвали международные организации вмешаться в дело Гусейнова", "ЕСПЧ отклонил апелляцию Азербайджана по делу Мамедова", "Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Фуаду Ахмедли".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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