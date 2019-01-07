Шесть активистов задержаны на акции в поддержку Мехмана Гусейнова

07 января 2019, 13:54

Полицейские в Баку задержали участников пикета в защиту блогера Мехмана Гусейнова, который объявил голодовку в тюрьме. Сам блогер прекратил акцию протеста, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 3 января силовики в Баку задержали 15 участников акции в защиту Мехмана Гусейнова. 4 января суд признал восьмерых участников акции нарушителями правил проведения собраний и приговорил их к штрафам и арестам.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

Активисты, которые попытались провести перед зданием Бакинского апелляционного суда пикет в поддержку Мехмана Гусейнова, задержаны и доставлены в полицию, сообщает сегодня агентство Turan.

По словам одного из активистов, задержаны шесть человек: организатор пикета Мете Тюрксой, Эльчин Рагимзаде, Исмаил Исламоглу, Яшар Хасполадов, Гошгар Ахмедов и еще один активист. Их привезли в Ясамальский райсуд, пишет агентство.

26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ.

Пенитенциарная служба назвала однодневной голодовку Мехмана Гусейнова

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Азербайджане сообщила о том, что представители омбудсмена встретились с Мехманом Гусейновым в СИЗО. По их данным, Гусейнов принимает пищу, получает передачи и находится под контролем врачей.

"Было заслушано его обращение , проверено состояние его здоровья и прием пищи с участием врача СИЗО", - цитирует сегодня агентство пресс-релиз омбудсмена.

Мехман Гусейнов не проводит голодовку, и его здоровье "в порядке", сообщил начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов. "Он принимает пищу, и хлеб ест, и воду пьет, встречается с адвокатом, говорит по телефону с членами семьи. У него нет никаких проблем", - сказал Мехман Садыгов.

Сотрудник Пенитенциарной службы уточнил, что Гусейнов проводил голодовку всего один день. "Он объявил акцию голодовки, наутро начал принимать пищу. В связи с этим был составлен акт, он сам подписал акт", - приводит сегодня слова Садыгова Report.az.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Комментариев от адвокатов Гусейнова относительно заявления Пенитенциарной службы пока не поступало.

Напомним, что 3 и 4 января три азербайджанских активиста также объявили голодовку в поддержку Гусейнова, потребовав освободить его.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".