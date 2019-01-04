Участники акции в защиту Мехмана Гусейнова приговорены к арестам и штрафам

04 января 2019, 15:59

Суд в Баку сегодня признал восьмерых участников акции в поддержку блогера Мехмана Гусейнова нарушителями правил проведения собраний. Сами активисты не согласны с решением суда.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 3 января, силовики в Баку задержали 15 участников акции в защиту блогера Мехмана Гусейнова. Позже 10 задержанных были отпущены из полиции, а три журналиста - Афган Садыгов (Azel.tv), Фарид Абдинов (Azad soz ("Свободное слово")), Нурлан Гахраманов (Kanal 13) и два члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) - Элимхан Агаев и Сахават Набиев - оставлены под стражей до суда.

Мехман Гусейнов 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете, после того как пожаловался на пытки после задержания. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники уверены, что новое дело против Гусейнова - месть за критику в адрес властей.

Сегодня Низаминский райсуд Баку рассмотрел дело пяти активистов, оставленных под стражей, а также трех освобожденных вчера женщин: активисток ПНФА Матанат Махмурзаевой и Парвин Абышовой и блогера Фатимы Мовламлы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член Центра защиты политзаключенных Зафар Ахмедов.

"Женщин вчера отпустили из суда, но велели прийти сегодня утром. Сегодня Низаминский районный суд присудил Матанат Махмурзаевой и Фатиме Мовламлы штрафы в 300 манатов (180 долларов). На 400 манатов (240 долларов) оштрафованы Парвин Абышова и Фарид Абдинов", - рассказал Ахмедов.

По его словам, журналист Афган Садыгов арестован на 22 суток. По 21 суток ареста получили Агаев, Набиев и Гахраманов. Все участники акции признаны виновными по ст. 413.2 (нарушение правил проведения собраний) Кодекса об административных проступках Азербайджана, рассказал правозащитник.

"Суд счел, что участники акции нарушили закон, не согласовав мероприятие с властями. Однако это была акция небольшой группы лиц, которые не создавали препятствий для деятельности учреждений, движению транспорта. Решения суда суровы и, вероятно, будут обжалованы", - сказал Ахмедов.

Матанат Махмурзаева выразила возмущение решением суда. "Я просто использовала свое конституционное право на мирный протест против несправедливости в отношении Мехмана Гусейнова. Человек 7-8 дней голодает – что, нам надо оставаться безучастными?" - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в азербайджанской колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. Отец блогера 1 января пытался встретиться с сыном в бакинском СИЗО, но получил отказ.

Активистка уточнила, что не признает себя виновной. "Я и в полиции отказалась подписывать административный протокол, потому что не считаю себя виновной", - заявила Махмурзаева.

Блогер Фатима Мовламлы сказала корреспонденту "Кавказского узла", что считает решение суда слишком суровым. "Это очень крупный штраф. Меня и [после участия в шествии] 17 ноября [2018 года] в День национального возрождения за посещение Аллеи шехидов оштрафовали на 500 манатов (300 долларов). Они присуждают штрафы, чтобы я не могла оплатить их, чтобы потом подвергли аресту", - предположила женщина.

Представитель Низаминского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о наказании активистов и журналистов.

Сотрудники пресс-службы МВД Азербайджана сегодня оказались недоступными для комментариев.

Адвокат Мехмана Гусейнова Шахла Гумбатова, по данным на 13.00 (12.00 мск), еще не смогла увидеться с подзащитным в СИЗО. Она пояснила корреспонденту «Кавказского узла», что следователь обещал выдать письмо-разрешение на то, чтобы сегодня посетить Гусейнова.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".