Пять человек оставлены под стражей после акции в защиту Мехмана Гусейнова

04 января 2019, 03:17

Три журналиста и двое активистов партии Народного фронта Азербайджана, задержанные на акции в защиту блогера Мехмана Гусейнова в Баку 3 января, оставлены под стражей до суда. Остальные десять задержанных освобождены.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Баку задержали журналистов и активистов на акции в защиту блогера Мехмана Гусейнова 3 января. Участники акции прерванной полицейскими через пять минут после ее начала, скандировали: "Свободу!", "Свободу Мехману!", "Свободу политзаключенным!".

3 марта 2017 года Мехман Гусейнов был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете, после того как пожаловался на пытки после задержания. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники уверены, что новое дело против Гусейнова - месть за критику в адрес властей. 26 декабря Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в азербайджанской колонии в знак протеста. 30 декабря Гусейнов после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. Отец блогера 1 января пытался встретиться с сыном в бакинском СИЗО, но получил отказ.



В общей сложности силовики задержали во время акции 15 человек, в том числе журналистов и активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Все задержанные были доставлены в отделение Низаминского районного управления полиции и опрошены, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Центра защиты политзаключенных Зафар Ахмедов.

По словам Ахмедова, семь задержанных женщин - журналист-фрилансер Севиндж Вагифгызы, активистки ПНФА Дилара Мириева, Севиль Мурадова, Егяна Алиева, Гюльнара Акифгызы (Рагимова), Маиса Абдуллаева и Тарана Тагиева были отпущены из отделения около 22.00 (21.00 мск).

Других задержанных - активисток Малахат Ягубову, Парвин Абышову, блогера Фатиму Мовламлы, журналиста Афгана Садыгова (Azel.tv), журналиста онлайн-издания Azad soz ("Свободное слово") Фарида Абдинова, журналиста Нурлана Гахраманова (Kanal 13), а также членов ПНФА Элимхана Агаева и Сахавата Набиева - доставили из отделения в Низаминский районный суд.

Трех женщин отпустили из суда около 23.30 (22.30 мск) после вынесения предупреждения, а Садыгова, Абдинова, Гахраманова, Агаева и Набиева оставили под стражей до решения суда, которое будет объявлено 4 января, сообщил Ахмедов. По его информации, задержанным может грозить до 30 суток административного ареста по статье 510.2 (неповиновение полиции) Кодекса об административных проступках.

В полиции задержанных спрашивали о причинах и мотивах проведения акции, рассказала освобожденная активистка Дилара Мириева. «Нас спрашивали, кто «финансировал» акцию - у них была информация, что нам заплатили по 15 манатов (9 долларов). Мы сказали, что нас очень беспокоит новое уголовное дело против блогера Мехмана Гусейнова. Как матери, как женщины, мы возмущены такой несправедливостью в отношении молодого человека, он уже много дней проводит голодовку», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Мириевой, сторонники Гусейнова изначально планировали провести акцию перед домом сотрудника колонии, который дал ложные показания против блогера. "Хотели устроить ему «общественное порицание», но узнали, что его мать больна, и решили не беспокоить эту женщину. Перенесли акцию к станции метро «Нефтчиляр», которая находится недалеко от дома [сотрудника колонии]", - пояснила она.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".