"Репортеры без границ" потребовали освободить Мехмана Гусейнова

01 января 2019, 05:20

Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" возложила на власти Азербайджана ответственность за состояние здоровья находящегося в заключении блогера Мехмана Гусейнова и потребовала немедленно освободить его.

Как сообщал "Кавказский узел", блогер Мехман Гусейнов, отбывающий наказание в колонии в Азербайджане, объявил сухую голодовку 26 декабря в знак протеста против нарушения его прав, лишения его встречи с адвокатом и против нового уголовного дела, возбужденного за два месяца до окончания срока его заключения. 30 декабря Мехман Гусейнов после перевода в СИЗО прекратил сухую голодовку после резкого после ухудшения самочувствия.

3 марта 2017 года Мехман Гусейнов был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете за то, что он заявил о пытках после задержания. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов пытался помешать обыску и избил сотрудника колонии. Правозащитники считают, что на Гусейнова завели новое дело из мести за оппозиционные высказывания. 30 декабря блогер был переведен из колонии в СИЗО.

«Репортеры без границ» крайне обеспокоены состоянием здоровья в тюремном заключении Мехмана Гусейнова – азербайджанского блогера, который находится в критическом состоянии, поскольку не пил жидкости и не ел в течение последних пяти дней в знак протеста в связи с новыми сфабрикованными обвинениям против него», говорится в опубликованном вечером 31 декабря заявлении международной организации в защиту журналистов.

«Репортеры без границ» призвали власти Азербайджана снять новые обвинения и немедленно освободить блогера.

«Он мог быть освобожден в марте 2019 года, но в настоящее время ему грозит дополнительный семилетний срок за предполагаемое избиение тюремного охранника», - говорится в заявлении.

Авторы заявления также отметили, что адвокаты не могли посещать Мехмана Гусейнова до 28 декабря.

«Мехману Гусейнову грозит смерть, и мы возлагаем ответственность за его судьбу на азербайджанские власти», - сказал глава отделения РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир, слова которого приводятся в заявлении.

Международное сообщество должно сделать все возможное для освобождения Гусейнова, заявил Бир.

«Репортеры без границ» напомнили, что Гусейнов известен как блогер, критиковавший власти и осуждавший коррупцию на высоком уровне.

Он также является президентом Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР), неправительственной организации, занимающейся защитой средств массовой информации, которая неоднократно подвергалась преследованиям со стороны властей. В настоящее время ИСБР руководит его брат и коллега Эмин Гусейнов, который находится в вынужденной эмиграции. Когда их мать умерла в августе прошлого года, Мехману Гусейнову не разрешили увидеться с ней в последний раз, отмечает РБГ.

Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррумпированных высокопоставленных чиновниках. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.