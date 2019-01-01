01 января 2019, 05:20
"Репортеры без границ" потребовали освободить Мехмана Гусейнова
Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" возложила на власти Азербайджана ответственность за состояние здоровья находящегося в заключении блогера Мехмана Гусейнова и потребовала немедленно освободить его.
Как сообщал "Кавказский узел", блогер Мехман Гусейнов, отбывающий наказание в колонии в Азербайджане, объявил сухую голодовку 26 декабря в знак протеста против нарушения его прав, лишения его встречи с адвокатом и против нового уголовного дела, возбужденного за два месяца до окончания срока его заключения. 30 декабря Мехман Гусейнов после перевода в СИЗО прекратил сухую голодовку после резкого после ухудшения самочувствия.
3 марта 2017 года Мехман Гусейнов был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете за то, что он заявил о пытках после задержания. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов пытался помешать обыску и избил сотрудника колонии. Правозащитники считают, что на Гусейнова завели новое дело из мести за оппозиционные высказывания. 30 декабря блогер был переведен из колонии в СИЗО.
«Репортеры без границ» крайне обеспокоены состоянием здоровья в тюремном заключении Мехмана Гусейнова – азербайджанского блогера, который находится в критическом состоянии, поскольку не пил жидкости и не ел в течение последних пяти дней в знак протеста в связи с новыми сфабрикованными обвинениям против него», говорится в опубликованном вечером 31 декабря заявлении международной организации в защиту журналистов.
«Репортеры без границ» призвали власти Азербайджана снять новые обвинения и немедленно освободить блогера.
«Он мог быть освобожден в марте 2019 года, но в настоящее время ему грозит дополнительный семилетний срок за предполагаемое избиение тюремного охранника», - говорится в заявлении.
Авторы заявления также отметили, что адвокаты не могли посещать Мехмана Гусейнова до 28 декабря.
«Мехману Гусейнову грозит смерть, и мы возлагаем ответственность за его судьбу на азербайджанские власти», - сказал глава отделения РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир, слова которого приводятся в заявлении.
Международное сообщество должно сделать все возможное для освобождения Гусейнова, заявил Бир.
«Репортеры без границ» напомнили, что Гусейнов известен как блогер, критиковавший власти и осуждавший коррупцию на высоком уровне.
Он также является президентом Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР), неправительственной организации, занимающейся защитой средств массовой информации, которая неоднократно подвергалась преследованиям со стороны властей. В настоящее время ИСБР руководит его брат и коллега Эмин Гусейнов, который находится в вынужденной эмиграции. Когда их мать умерла в августе прошлого года, Мехману Гусейнову не разрешили увидеться с ней в последний раз, отмечает РБГ.
Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррумпированных высокопоставленных чиновниках. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.
Эмин Гусейнов, комментируя корреспонденту "Кавказского узла" преследование своего брата, охарактеризовал действия властей как "вопиющий произвол". Он призвал международное демократическое сообщество, правительства США, Канаду, Евросоюз "начать применение «Глобального акта Магнитского» и схожие правовые санкционные механизмы в отношении высокопоставленных должностных лиц Азербайджана и всех тех, кто причастен к политически мотивированным арестам и коррупции".
Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"