Три активиста объявили голодовку в поддержку Мехмана Гусейнова

05 января 2019, 09:52

Активист партии Народного фронта Азербайджана, член правления партии "Мусават" и глава Центра мониторинга политзаключенных присоединились к голодовке блогера Мехмана Гусейнова, потребовав освободить его из заключения. Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану призвали власти страны пересмотреть новое дело против Гусейнова.

Как писал "Кавказский узел", Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания, и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Сам заключенный 26 декабря объявил сухую голодовку, но 30 декабря из-за резкого ухудшения самочувствия начал пить воду. Он не может ходить и нуждается в срочной операции, сообщила 4 января адвокат Мехмана Гусейнова.



3 января на акции в защиту блогера Мехмана Гусейнова в Баку были задержаны 15 человек. Сегодня суд признал восьмерых из них нарушившими порядок проведения массовых мероприятий.

3 января в поддержку Гусейнова объявил голодовку молодежный активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тофиг Мамедов. Он заявил, что голодает дома, поскольку у партии нет офиса. "Мехмана Гусейнова преследуют за разоблачение коррупции. Они не хотят, что он вышел из тюрьмы, продолжил работу, и потому оклеветали его. Я солидарен с Мехманом и требую его освобождения", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

4 января в знак солидарности с блогером объявил голодовку и член правления партии "Мусават", бывший политзаключенный Тофиг Ягублу. "Я с сегодняшнего дня начал голодовку с требования освобождения Мехмана Гусейнова и всех других политзаключенных, число которых достигает 150. Я буду пить только воду. Первые дни я проведу голодовку, как говорится, на ногах. В последующем продолжу акцию в штаб-квартире партии «Мусават». С нас хватит. Этот режим сам по уши в грехах и при этом клевещет на безвинных людей. Наконец настало время решительно потребовать конца этому", - сказал Ягублу 4 января корреспонденту "Кавказского узла".

В тот же день к голодовке присоединился координатор Союза за свободу политзаключенных Азербайджана и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Я присоединяюсь к Тофигу Ягублу и начинаю голодовку с требованием освобождения Мехмана Гусейнова и остальных 150 политзаключенных. Пока будут силы, я буду проводить голодовку в обычном режиме жизнидеятельности. Далее, если партия «Мусават» позволит, продолжу акцию в ее офисе", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

ПАСЕ призвало Азербайджан пересмотреть новое дело Гусейнова

Содокладчики ПАСЕ по мониторингу Азербайджана, сэр Роджер Гейл (Великобритания) и Стефан Шеннак (Австрия), выразили свою глубокую обеспокоенность по поводу новых обвинений против Мехмана Гусейнова, говорится в сообщении, опубликованном 4 января на сайте ПАСЕ. "К сожалению, есть обоснованные основания для предположения о том, что эти новые обвинения явно политически мотивированы и явно предназначены для того, чтобы еще больше заставить замолчать известного правозащитника, которого мы считаем политическим заключенным", - сказали содокладчики.

Они отметили, что единственной формой протеста для Мехмана Гусейнова стала голодовка. Содокладчики призвали власти Азербайджана в первоочередном порядке пересмотреть дело блогера.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские правозащитники уверены, что новое дело против Гусейнова - месть за критику в адрес властей. Освободить Гусейнова потребовали международная организация "Репортеры без границ" и ПЕН-клуб США.

Мехман Гусейнов размещал в Facebook видеоматериалы о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".