ПЕН-клуб США призвал закрыть новое дело против Мехмана Гусейнова

04 января 2019, 19:33

ПЕН-клуб США связал новое уголовное дело против блогера Мехмана Гусейнова с подавлением инакомыслия в Азербайджане. Гусейнову, голодающему в бакинском СИЗО в знак протеста против нового обвинения, требуется срочная операция, рассказала сегодня его адвокат Шахла Гумбатова.

Как писал "Кавказский узел", Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания, и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники уверены, что новое дело против Гусейнова - месть за критику в адрес властей. Сам заключенный 26 декабря объявил сухую голодовку, но 30 декабря из-за резкого ухудшения самочувствия начал пить воду.



3 января на акции в защиту блогера Мехмана Гусейнова в Баку были задержаны 15 человек. Сегодня суд признал восьмерых из них нарушившими порядок проведения массовых мероприятий.

"Эскалация судебного преследования Мехмана Гусейнова всего за несколько месяцев до его освобождения - бесчеловечный шаг, отражающий желание подавить несогласные голоса в Азербайджане", - заявила директор департамента американского ПЕН-клуба Карин Дойч Карлекар. Организация, объединяющая писателей и журналистов, призвала руководство Азербайджана снять новые обвинения, дать Гусейнову возможность общаться с адвокатами и получать адекватную медицинскую помощь, привело сегодня заявление ПЕН-клуба агентство Turan.

Ранее освободить Гусейнова потребовала международная организация "Репортеры без границ".

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Гусейнов намерен продолжать голодовку, заявила адвокат

На десятый день голодовки Мехман Гусейнов очень слаб находится в очень тяжелом состоянии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова, посетившая сегодня блогера в СИЗО. "Мехман рассказал, что 30 декабря он потерял сознание. В СИЗО к нему вызывали "скорую". Врачи сказали, что сухая голодовка вызывала обезвоживание и усугубила болезнь, потому ему срочно нужно сделать операцию. Он практически не может передвигаться. Сейчас он под контролем врачей, каждый день его осматривает врач", - рассказала Гумбатова.

Тем не менее блогер заявил, что будет продолжать акцию, пока с него не снимут обвинение в нападении на сотрудника колонии, отметила адвокат. "Мехман сказал, что продолжит голодовку, поскольку это его борьба против несправедливости, лжи, клеветы. Пока это не будет устранено, он намерен голодать", - заявила адвокат.

Она отметила, что еще 28 декабря в присутствии адвокатов блогер передал руководству колонии обращения к президенту, первому вице-президенту Азербайджана, генпрокурору и омбудсмену о начале голодовки в знак протеста против выдвинутого обвинения. Ни один из адресатов Гусейнову пока не ответил, констатировала Шахла Гумбатова.

"Защита считает, что уголовное преследование против Мехмана Гусейнова должно быть прекращено, поскольку достоверных доказательств его виновности не представлено. Он говорит, что не совершал противоправных действий. Мы уже выдвигали ходатайство о просмотре видеозаписей с камер наблюдений в колонии 26 декабря. Записи показали бы истину. Но ходатайство не было удовлетворено", - заявила адвокат.

Представители отдела общественных связей Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев. Однако ранее, 1 января, глава отдела Мехман Садыгов опроверг факт голодовки Мехмана Гусейнова и наличие у него проблем со здоровьем.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".