Отец Мехмана Гусейнова рассказал о встрече с сыном в СИЗО

08 января 2019, 19:32

Мехман Гусейнов продолжает отказываться от пищи и выглядит нездоровым, сообщил его отец Рафиг Гусейнов, впервые посетивший сына в СИЗО после начала его голодовки. Блогер полностью отрицает новые обвинения, отметил его отец.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ. Мехман сильно подорвал здоровье голодовкой и начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но также отказывается от какой-либо иной пищи, заявили сегодня брат блогера и адвокат.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

Отец Мехмана Гусейнова Рафиг Гусейнов встретился сегодня с ним в Бакинском СИЗО-1. Это была первая встреча отца и сына после предъявления Мехману нового обвинения и начала его голодовки, отметил мужчина.

"Сегодня я наконец увиделся с Мехманом. Встреча продолжалась более одного часа. Начальник учреждения сказал, что не будет препятствовать [нашим] встречам раз в неделю и в будущем", - сказал Рафиг Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Гусейнов убедил сына взять продуктовую передачу и призвал его прекратить голодовку. Во время встречи блогер выглядел болезненно, указал он. "Мехман выглядел вялым и сонливым, видимо, он сильно ослаб. Я ему купил яблоки, гранаты, разные продукты, просил его принимать пищу, а если не будет есть, то пусть отдаст сокамерникам. Не знаю, прислушается он к моей просьбе или нет», - заметил он.

7 января пресс-служба уполномоченного по правам человека в Азербайджане сообщила о встрече представителей омбудсмена с Мехманом Гусейновым в СИЗО. Гусейнов принимает пищу, получает передачи и находится под контролем врачей, заявил представитель омбудсмена. Начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов заявил, что Гусейнов голодал всего один день, нормально питается и встречается с адвокатом. Защита Гусейнова опровергла эту информацию.

Обвинение в избиении сотрудника колонии Мехман Гусейнов полностью отвергает, указал отец. По словам блогера, обвинения целиком надуманны: Мехман утверждает, что в момент инцидента он находился в другом месте и не имеет никакого отношения к избиению сотрудника колонии. Рафиг Гусейнов добавил, что видел в СИЗО представителей Международного комитета Красного Креста и выразил надежду, что они пришли к его сыну.

Общественный комитет положительно оценил условия содержания Гусейнова

Сегодня блогера в СИЗО посетили также члены Общественного комитета по наблюдению за местами принудительного содержания при Минюсте - Сахиб Мамедов, Алимамед Нуриев, Саадат Бананъярлы и Рауф Зейни. После встречи они опубликовали в соцсетях пост о встрече с Мехманом Гусейновым и фотографию с ним.

"Мы ознакомились с условиями содержания Мехмана, осмотрели ряд камер, в том числе ту, где содержится Мехман. Когда мы были в его камере, Мехман находился на встрече с представителями Красного Креста. Камера Мехмана обогревается, в четырехместной камере содержатся три человека", - цитирует слова одного из участников встречи, главу Лиги трудовых прав Сахиба Мамедова газета "Мусават".

По словам Мамедова, члены Общественного комитета беседовали с блогером четыре часа. Гусейнов не жаловался на условия содержания, но выразил возмущение в связи с новым обвинением, отметил он. "Он сказал, что хочет выйти на свободу в день истечения срока его наказания, 2 марта, и не считает себя виновным. Он сказал, что старается восстановить здоровье. Наше дело - интересоваться условиями его содержания, мы сделали то, что зависит от нас, но в ход следствия мы не можем вмешиваться", - заявил Мамедов.

На своей странице в Facebook Сахиб Мамедов поделился своей совместной фотографией с Мехманом Гусейновым в СИЗО. Он отметил, что публикует фото и рассказывает о содержании беседы с разрешения блогера.

Член Общественного комитета, глава Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев подтвердил, что Гусейнов не жаловался на условия содержания в СИЗО. "Мы побывали в его камере. Их в камере трое, сокамерники [Мехмана Гусейнова] не обвиняются в тяжких преступлениях. Камера обогревается, в ней есть телевизор. Единственная жалоба Мехмана Гусейнова касается выдвинутого ему нового обвинения", - сказал Нуриев корреспонденту "Кавказского узла".

Отвечая на вопрос, продолжает ли Гусейнов голодовку, Нуриев сообщил, что блогер "принимает жидкость и жидкие продукты".

7 января в штаб-квартире партии "Мусават" началась голодовка в знак солидарности с Мехманом Гусейновым. Некоторые из принимающих в ней участие активистов начали голодовку ранее у себя дома. Так, член правления партии "Мусават" Тофиг Ягублу проводит голодовку с 4 января, а активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тофиг Мамедли - со 2 января.

Еще один член Общественного комитета, президент "Национального форума НПО" Рауф Зейни оценил состояние здоровья Гусейнова положительно, отметив, что блогер находится под наблюдением врачей. "Он под наблюдением врачей. Ему будут вводить витаминные комплексы, чтобы [поддержать состояние здоровья]. В ходе встречи с нами он не жаловался на здоровье", -

цитирует Гусейнова издание Azvision.

Правозащитник раскритиковал выводы Общественного комитета

Координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев выразил сомнения в объективности информации, которую распространили представители Общественного комитета.

"В так называемый "Общественный комитет" входят представители провластных НПО. Эта структура дает о себе знать, когда властям нужно что-либо опровергнуть. Сейчас на фоне международной критики из-за нового дела против Гусейнова и его голодовки власти хотят показать, что с ним все в порядке, его права не нарушаются, и проблем со здоровьем нет. В тюрьмах Азербайджана невозможно проводить независимый мониторинг", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском представительстве МКК корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарии о состоянии и условиях содержания Мехмана Гусейнова. Красный крест, в соответствии со своим мандатом, не называет лиц, которых представители организации посещают в местах заключения, сообщил сотрудник МКК.

МИД Франции, в свою очередь, выразил сегодня озабоченность новым уголовным преследованием Мехмана Гусейнова. Французские дипломаты внимательно следят за делом Гусейнова и надеются на его скорое освобождение, заявил официальный представитель МИД на сегодняшнем брифинге в Париже. "Надеемся, что новое уголовное обвинение против Мехмана Гусейнова будет снято, и он вскоре будет освобожден", - цитирует его слова информагентство Turan.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".