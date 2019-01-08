Представители Мехмана Гусейнова рассказали о резком ухудшении его здоровья

08 января 2019, 07:16

Сообщение представителя Пенитенциарной службы, сообщившего, что Мехман Гусейнов проводил голодовку всего один день, не соответствует действительности, власти пытаются скрыть от общественности факт голодовки. Мехман начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но также отказывается от какой-либо иной пищи, заявили брат блогера и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ. 7 января пресс-служба уполномоченного по правам человека в Азербайджане сообщила о том, что представители омбудсмена встретились с Мехманом Гусейновым в СИЗО. Гусейнов принимает пищу, получает передачи и находится под контролем врачей, заявил представитель омбудсмена. Начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов заявил, что Гусейнов голодал всего один день, нормально питается и встречается с адвокатом.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

Адвокат Шахла Гумбатова 7 января посетила Гусейнова в Бакинском СИЗО-1, после чего распространила заявление для прессы.

«Сегодня (7 января) я встретилась с Мехманом Гусейновым. Он не переводился в лечебное учреждение и по-прежнему содержится в Бакинском СИЗО-1. С ним встречались представители аппарата омбудсмена и врач. Мехман сказал, что из-за начавшихся болей в желудке он стал принимать молоко и жидкие молочные продукты», - сообщила Гумбатова (перевел корреспондент "Кавказского узла").

Брат блогера, находящийся в политэмиграции в Европе исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов опроверг слова представителя Пенитенциарной службы Мехмана Садыгова.

«Пенитенциарная служба с самого начала опровергала, что Мехман проводит голодовку. А сегодня (7 января) ее представитель заявил, что Мехман голодал «всего один день». Они просто хотят скрыть от общественности проведение Мехманом голодовки», - заявил Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, с 26 декабря для его брата лишь однажды была принята передача с продуктами.

"Ту передачу он отдал сокамерникам. Мехман позавчера в телефонном разговоре просил больше не приносить ему еду во избежание спекуляций о том, что он принимает пищу", - сказал Гусейнов.

Он подтвердил, что блогер стал принимать молоко и простоквашу.

"Мехман стал принимать молоко и простоквашу по нашей настойчивой просьбе. Мы консультировались с зарубежными специалистами по голодовкам. Дело в том, что у Мехмана варикозное расширение вен, и сухая голодовка, которую он проводил до 30 декабря, вызвала у него острую нехватку кальция и цинка. Молочные продукты нужны, чтобы хоть как-то восполнить нехватку кальция и не допустить разрыва у Мехмана кровеносных сосудов. Мехман также просил принести ему либо гранатовую, либо апельсиновую воду для поддержания иммунитета организма с целью ведения голодовки длительное время. Он не доверяет тюремным врачам и вводимым ими инъекциям. Прием указанных жидких продуктов не означает приема пищи", - рассказал брат Мехмана Гусейнова.

По его словам, Мехман голодовкой сильно подорвал свое здоровье.

"Даже после такой голодовки на восстановление организма потребуются недели, если не месяцы. Я сам в свое время проводил голодовку 16 дней, пока меня практически в бессознательном состоянии на "скорой" не отвезли в больницу и не поместили в реанимацию. И потом я две недели лечился, пока не восстановил нормальный прием пищи", - отметил Гусейнов.

Эмин Гусейнов, будучи координатором движения "Мягам!", проводил в 2006 году вместе с другими студентами голодовку, протестуя против отчисления по политическим мотивами из вузов. На шестнадцатый день голодовки он был госпитализирован.

Активисты объявили голодовку в знак солидарности с Гусейновым

7 января в штаб-квартире партии «Мусават» началась голодовка в знак солидарности с Мехманом Гусейновым. Некоторые из принимающих в ней участие активистов начали голодовку ранее у себя дома. Так, член правления партии "Мусават" Тофиг Ягублу проводит голодовку с 4 января, а активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тофиг Мамедли - со 2 января.

6 января к акции присоединились блогер Фатима Мовламлы, глава Сумгаитской организации партии "Мусават" Эльшад Исрафилов и член ПНФА Яшар Ферази. С 7 января в акции участвуют Фуад Рагимли (член "Мусават"), Ровшан Нифалзаде (ПНФА), Мубариз Фатулллаев (ПНФА), Ниджат Абдулла (ПНФА) и Лейла Бабаева (беспартийная).

"Мы своей акцией хотим добиться, чтобы в Азербайджане наконец заработали законы. Наша цель - добиться освобождения Мехмана Гусейнова и других 150 политзаключенных. Мы в своей борьбе используем все демократические методы борьбы, и голодовка один из них. Насколько у нас получится - покажет время. Но, мы - участники акции, по крайней мере, решили использовать этот метод и обратить внимание местной и международной общественности к несправедливости против Мехмана и в его лице - к другим политзаключенным», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Тофиг Ягублу.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

«Если общество не станет защищать такие критиков власти, как Мехман Гусейнов, то в стране не будет развития. Я присоединилась к акции по зову своей совести», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Лейла Бабаева.

Медицинское наблюдение за участниками акции ведет доктор медицинских наук Адиль Гейбулла.

«У тех, кто голодают уже несколько дней, есть изменения в организме. Все участники должны стараться пить как можно больше воды и оберегать себя от распространяющегося сейчас вируса гриппа. Это должны учитывать и навещающих голодающих люди. Организмы голодающих становятся более восприимчивыми к болезненным вирусам. Поэтому необходимо проводить голодовку в соответствии с медицинскими правилами», - сказал Адиль Гейбулла корреспонденту «Кавказского узла».

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".