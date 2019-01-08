08 января 2019, 07:16
Представители Мехмана Гусейнова рассказали о резком ухудшении его здоровья
Сообщение представителя Пенитенциарной службы, сообщившего, что Мехман Гусейнов проводил голодовку всего один день, не соответствует действительности, власти пытаются скрыть от общественности факт голодовки. Мехман начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но также отказывается от какой-либо иной пищи, заявили брат блогера и адвокат.
Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ. 7 января пресс-служба уполномоченного по правам человека в Азербайджане сообщила о том, что представители омбудсмена встретились с Мехманом Гусейновым в СИЗО. Гусейнов принимает пищу, получает передачи и находится под контролем врачей, заявил представитель омбудсмена. Начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов заявил, что Гусейнов голодал всего один день, нормально питается и встречается с адвокатом.
Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.
Адвокат Шахла Гумбатова 7 января посетила Гусейнова в Бакинском СИЗО-1, после чего распространила заявление для прессы.
«Сегодня (7 января) я встретилась с Мехманом Гусейновым. Он не переводился в лечебное учреждение и по-прежнему содержится в Бакинском СИЗО-1. С ним встречались представители аппарата омбудсмена и врач. Мехман сказал, что из-за начавшихся болей в желудке он стал принимать молоко и жидкие молочные продукты», - сообщила Гумбатова (перевел корреспондент "Кавказского узла").
Брат блогера, находящийся в политэмиграции в Европе исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов опроверг слова представителя Пенитенциарной службы Мехмана Садыгова.
«Пенитенциарная служба с самого начала опровергала, что Мехман проводит голодовку. А сегодня (7 января) ее представитель заявил, что Мехман голодал «всего один день». Они просто хотят скрыть от общественности проведение Мехманом голодовки», - заявил Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».
По его словам, с 26 декабря для его брата лишь однажды была принята передача с продуктами.
"Ту передачу он отдал сокамерникам. Мехман позавчера в телефонном разговоре просил больше не приносить ему еду во избежание спекуляций о том, что он принимает пищу", - сказал Гусейнов.
Он подтвердил, что блогер стал принимать молоко и простоквашу.
"Мехман стал принимать молоко и простоквашу по нашей настойчивой просьбе. Мы консультировались с зарубежными специалистами по голодовкам. Дело в том, что у Мехмана варикозное расширение вен, и сухая голодовка, которую он проводил до 30 декабря, вызвала у него острую нехватку кальция и цинка. Молочные продукты нужны, чтобы хоть как-то восполнить нехватку кальция и не допустить разрыва у Мехмана кровеносных сосудов. Мехман также просил принести ему либо гранатовую, либо апельсиновую воду для поддержания иммунитета организма с целью ведения голодовки длительное время. Он не доверяет тюремным врачам и вводимым ими инъекциям. Прием указанных жидких продуктов не означает приема пищи", - рассказал брат Мехмана Гусейнова.
По его словам, Мехман голодовкой сильно подорвал свое здоровье.
"Даже после такой голодовки на восстановление организма потребуются недели, если не месяцы. Я сам в свое время проводил голодовку 16 дней, пока меня практически в бессознательном состоянии на "скорой" не отвезли в больницу и не поместили в реанимацию. И потом я две недели лечился, пока не восстановил нормальный прием пищи", - отметил Гусейнов.
Эмин Гусейнов, будучи координатором движения "Мягам!", проводил в 2006 году вместе с другими студентами голодовку, протестуя против отчисления по политическим мотивами из вузов. На шестнадцатый день голодовки он был госпитализирован.
Активисты объявили голодовку в знак солидарности с Гусейновым
7 января в штаб-квартире партии «Мусават» началась голодовка в знак солидарности с Мехманом Гусейновым. Некоторые из принимающих в ней участие активистов начали голодовку ранее у себя дома. Так, член правления партии "Мусават" Тофиг Ягублу проводит голодовку с 4 января, а активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тофиг Мамедли - со 2 января.
6 января к акции присоединились блогер Фатима Мовламлы, глава Сумгаитской организации партии "Мусават" Эльшад Исрафилов и член ПНФА Яшар Ферази. С 7 января в акции участвуют Фуад Рагимли (член "Мусават"), Ровшан Нифалзаде (ПНФА), Мубариз Фатулллаев (ПНФА), Ниджат Абдулла (ПНФА) и Лейла Бабаева (беспартийная).
"Мы своей акцией хотим добиться, чтобы в Азербайджане наконец заработали законы. Наша цель - добиться освобождения Мехмана Гусейнова и других 150 политзаключенных. Мы в своей борьбе используем все демократические методы борьбы, и голодовка один из них. Насколько у нас получится - покажет время. Но, мы - участники акции, по крайней мере, решили использовать этот метод и обратить внимание местной и международной общественности к несправедливости против Мехмана и в его лице - к другим политзаключенным», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Тофиг Ягублу.
Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.
«Если общество не станет защищать такие критиков власти, как Мехман Гусейнов, то в стране не будет развития. Я присоединилась к акции по зову своей совести», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Лейла Бабаева.
Медицинское наблюдение за участниками акции ведет доктор медицинских наук Адиль Гейбулла.
«У тех, кто голодают уже несколько дней, есть изменения в организме. Все участники должны стараться пить как можно больше воды и оберегать себя от распространяющегося сейчас вируса гриппа. Это должны учитывать и навещающих голодающих люди. Организмы голодающих становятся более восприимчивыми к болезненным вирусам. Поэтому необходимо проводить голодовку в соответствии с медицинскими правилами», - сказал Адиль Гейбулла корреспонденту «Кавказского узла».
Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"