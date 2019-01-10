Логотип Amnesty International Фото https://amnesty.org.ru

10 января 2019, 03:14

Amnesty International призвала освободить Мехмана Гусейнова

Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность состоянием здоровья проводящего голодовку в тюрьме блогера Мехмана Гусейнова и призвал власти Азербайджана освободить его.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 1 января отец Гусейнова пытался встретиться с сыном в СИЗО, но получил отказ. Мехман сильно подорвал здоровье голодовкой и начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но также отказывается от какой-либо иной пищи, заявили сегодня брат блогера и адвокат. 

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

С призывом к властям Азербайджана "немедленно и безусловно" освободить блогера Мехмана Гусейнова обратилась международная правозащитная организация Amnesty İnternational.

В заявлении, опубликованном 9 января на сайте организации, выражается обеспокоенность в связи с серьезной угрозой здоровью Гусейнова из-за проводимой им голодовки.

Amnesty İnternational считает, что новые обвинения, предъявленные Гусейнову за три месяца до освобождения, являются «политически мотивированными» и преследует цели наказать его за критику в адрес правительства и сдержать тех, кто требует справедливости в случаях злоупотребления со стороны полиции.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Amnesty İnternational призвала власти Азербайджана принять «все необходимые меры для обеспечения того, чтобы новые сфабрикованные обвинения против Мехмана Гусейнова были сняты». Организация считает, что Гусейнов должен быть «немедленно и безоговорочно освобожден», так как был арестован исключительно за "мирное осуществление своего право на свободу выражения мнений".

Напомним, что ранее с призывом освободить Гусейнова выступили также комиссар Совета Европы по правам человека Дунья МиятовичМИД Франции и международная организация в защиту свободы журналистов «Репортеры без границ».

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Участники акции в защиту Мехмана Гусейнова приговорены к арестам и штрафам", "Полиция Баку разогнала акцию в поддержку Мехмана Гусейнова", "Репортеры без границ" потребовали освободить Мехмана Гусейнова".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 января 2019, 05:01

10 января 2019, 04:39

10 января 2019, 04:04

10 января 2019, 03:14

10 января 2019, 02:15

  • Арестованный оппозиционер Гасанов объявил голодовку в СИЗО

    Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу активиста партии «Мусават» Азада Гасанова на отказ в переводе под домашний арест. Гасанов объявил в суде голодовку, заявив о солидарности с блогером Мехманом Гусейновым и нарушении своих прав в СИЗО.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки

Документы

Все документы