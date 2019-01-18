Европарламент раскритиковал власти Азербайджана за преследование активистов

18 января 2019, 02:35

Европейский парламент призвал власти Азербайджана немедленно освободить блогера Мехмана Гусейнова, а также других задержанных активистов и журналистов, говорится в принятой 17 января резолюции. Документ содержит призыв к Еврокомиссии уделить особое внимание соблюдению прав человека в Азербайджане. В свою очередь организации "Репортеры без границ" призвала к введению санкций против азербайджанских властей.

Как писал "Кавказский узел", с 7 января оппозиционеры в Азербайджане проводят голодовку под лозунгом: "Свободу Мехману Гусейнову и другим политзаключенным" в штаб-квартире партии "Мусават". Не менее восьми осужденных активистов к 15 января объявили голодовку в знак солидарности с Мехманом Гусейновым, требуя освободить всех политзаключенных в стране.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания, после чего 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. По мнению правозащитников, новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

За резолюция "Дело Мехмана Гусейнова в Азербайджане" под номером 2019/2511 17 января проголосовали 533 парламентария, 28 высказались против, сообщило агентство Turan.

В тексте резолюции, опубликованном на сайте Европарламента, осуждается уголовное преследование азербайджанского блогера. "Это не единичный случай, когда власти выдвигают новые обвинения против политических заключенных, чьи нынешние сроки тюремного заключения скоро заканчиваются", - говорится в документе.

Авторы резолюции также констатировали отсутствие в Азербайджане прогресса в области свободы выражения, отметив, что он "занимает 163-е место среди 180 стран в Индексе World Press Freedom 2018 года, опубликованном "Репортерами без границ".

Резолютивная часть документа состоит из 10 пунктов и содержит, в частности, требование о "немедленном и безоговорочном освобождении Мехмана Гусейнова", снятии с него новых обвинений и оказании ему медицинской помощи.

Европарламент призывал "положить конец цензуре критики правительства со стороны средств массовой информации", а также безотлагательно освободить всех политзаключенных, включая журналистов, правозащитников и других активистов, а именно: Афгана Мухтарлы, Илькина Рустамзаде, Рашада Рамазанова, Сеймура Хази, Гияса Ибрагимова, Байрама Мамедова, Араза Гулиева, Тофика Гасанли, Эльгиза Гахраманова, Афгана Садыгова и других.

Европарламент также выразил обеспокоенность новыми уголовными обвинениями против журналистки Хадиджи Исмайловой и призывал прекратить ее преследование и запугивание.

Хадиджа Исмайлова - автор журналистских расследований на тему коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года она была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы по обвинениям в экономических преступлениях. В мае 2016 года Верховный суд заменил ей реальный срок на три с половиной года условного, с испытательным сроком пять лет. Исмайлова своей вины не признала и подала жалобу в Европейский суд по правам человека на запрет покидать Азербайджан. 14 ноября 2017 года и 19 декабря 2018-го были заблокированы банковские счета Исмайловой. Ареста счетов через суд добился департамент локальных доходов Минналогов Азербайджана. Журналистка назвала надуманными обвинения в неуплате налогов и пообещала продолжать разоблачать коррупцию азербайджанских чиновников.

В принятой 17 января резолюции также отмечается необходимость обеспечить в Азербайджане свободную деятельность независимых групп гражданского общества, отменить законы, ограничивающие их работу, разморозить банковские счета, предоставить доступ к иностранному финансированию.

Европарламент считает важным гарантировать независимость судебной власти и защиту адвокатов.

В документе содержится призыв к правительству Азербайджана полностью соблюдать все постановления ЕСПЧ, выполнять рекомендации Венецианской комиссии и Комиссара по правам человека Совета Европы, процедуры ООН в отношении правозащитников, реализации права на свободу объединения и мирных собраний, свободу выражения мнений.

Власти Азербайджана, говорится в резолюции, должны уважать свободу прессы и СМИ в законодательстве и на практике "в соответствии с международными стандартами" и восстановить свободный доступ к заблокированным сайтам независимых медиа, включая "Радио Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свобода"), Радио Свободная Европа Радио Свобода, газеты Азадлыг (не связанная с "Азадлык Радио") Мейдан ТВ, "Азербайджан Саади" ("Час Азербайджана") и других.

В девятом пункте резолюции выражена обеспокоенность положением ЛГБТ-сообщества в Азербайджане и содержится призыв к властям "не препятствовать и не запугивать правозащитников, работающих с ЛГБТ".

Европарламент также напомнил о звучащих ранее в СМИ утверждениях по поводу "участия некоторых членов ПАСЕ в попытках незаконными методами влиять на лиц, принимающих решения в Европе, чтобы препятствовать критике нарушений прав человека в Азербайджане".

26 апреля 2018 года большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за резолюцию на основе доклада независимой следственной группы, согласно которому европейские политики и чиновники за взятки лоббировали интересы Азербайджана. Представители Азербайджана выступили против резолюции, заявив, что доклад необъективен и составлен с целью шантажа и "очернения некоторых страны-членов ассамблеи".

Кроме того, подчеркнули авторы документа, "новое соглашение о партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном должно включать пункты о проведении демократических реформ, верховенстве закона, правильном государственном управлении и уважении прав человека и основных свобод".

Европейские парламентарии призвали Совет Евросоюза, Еврокомиссию и ее вице-президента сделать освобождение Мехмана Гусейнов и других политзаключенных в Азербайджане "центральным вопросом в диалоге по правам человека между ЕС и Баку на переговорах по новому соглашению".

Европарламент настоятельно призвал должностных лиц ЕС публично выразить свою обеспокоенность о ситуации с правами человека в Азербайджане, а государства-члены продолжать оказывать поддержку гражданскому обществу и правам человека в стране.

Присутствовавший на слушаниях брат блогера Мехмана Гусейнова, директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов остался удовлетворен пунктами резолюции.

"В документе нашли свое отражение не только дело Мехмана, но и многих других проблем политзаключенных, и в целом все проблемы гражданского общества. Очень важно, что резолюцию поддержали подавляющее большинство депутатов – 533, а проголосовали "против" ничтожно малое число парламентариев", - сказал 17 января Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что имел возможность наблюдать за дебатами и по ходу обсуждений направил их участникам письменное обращение, в котором поблагодарил за повышение внимание к проблемам Азербайджана.

"Вместе с тем я обратил внимание на то, что Еврокомиссар Сесилия Мальмстрем фактически пыталась ввести Европарламент в заблуждение. Я был глубоко потрясен, услышав от нее, что Мехман прекратил голодовку. Интересно, что именно после посещения Мехмана в СИЗО делегацией ЕС 11 января, доступ к нему был закрыт для членов семьи и адвокатов", - заявил Эмин Гусейнов.

По его словам, они с братом договорились, что "пока он лично не сообщит своим голосом, что решит прекратить голодовку, все другие сообщения будут рассматриваться мной как провокация и дезинформация". "На сегодняшний день никаких новостей от него не поступало мне", - подчеркнул Эмин Гусейнов.

Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку 26 декабря 2018 года в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, однако 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. Из-за голодовки Гусейнов сильно подорвал здоровье и был вынужден употреблять жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывается от какой-либо иной пищи, сообщили брат блогера и адвокат.

Также брат блогера отметил, что в ходе дебатов в Европарламенте звучали предложения и о введении санкций против должностных лиц Азербайджана, причастным к вопиющим фактам нарушения прав человека и коррупции.

"В резолюции пока прямых пунктов о санкциях нет. Думаю, что у властей все еще остаются возможности для маневров, и если срочно не будут предприняты шаги хотя бы по освобождению политзаключенных, санкции будут не за горами", - сказал директор ИСБР.

В свою очередь международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" (РБГ) призвала "международное сообщество усилить давление на азербайджанские власти, которые по-прежнему отказываются освободить блогера Мехмана Гусейнова и снять с него новые обвинения, спустя три недели после того, как он начал голодовку".

"Только сильная и настойчивая международная кампания может убедить правительство Азербайджана освободить Мехмана Гусейнова и прекратить преследование последних критических журналистов страны", - заявил глава отделения РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.

Организация призвала к санкциям против нарушителей прав человека в Азербайджане. "Необходимо положить конец безнаказанности режима (президента Азербайджана Ильхама, - прим. "Кавказского узла") Алиева. Мы призываем международное сообщество наложить целевые санкции на ведущих деятелей, причастных к подавлению прав человека, и обусловить любое улучшение отношений восстановлением плюрализма и верховенства закона", - говорится в заявлении,опубликованном на сайте РБГ 16 января.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на резолюцию Европарламента, уточнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что ранее с призывом освободить Мехмана Гусейнова выступили комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, представитель ОБСЕ, международная организация в защиту свободы журналистов "Репортеры без границ", международная правозащитная организация Amnesty International, конгрессмен США Крис Смит. 12 января с требованием вмешаться в дело Гусейнова к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обратилась международная правозащитная организация Human Rights Watch. На фоне множества призывов заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональные группы и их зарубежных покровителей" в попытке начать очередную антиазербайджанскую кампанию. Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

По состоянию на начало декабря 2018 года в список политических заключенных в Азербайджане, представленный правозащитниками к Международному дню прав человека, вошли 150 человек.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".