Пятеро активистов продолжили голодовку в поддержку политзаключенных в Баку

17 января 2019, 17:12

Голодовку с требованием освобождения блогера Мехмана Гусейнова и других политзаключенных в штаб-квартире партии «Мусават» сегодня продолжили пятеро оппозиционеров. Некоторые политзаключенные продолжают голодовку в колониях и СИЗО, заявили их родные.

Как информировал "Кавказский узел", с 7 января азербайджанские оппозиционеры проводят голодовку под лозунгом: "Свободу Мехману Гусейнову и другим политзаключенным" в штаб-квартире партии "Мусават". Не менее восьми осужденных активистов к 15 января объявили в заключении голодовку в знак солидарности с Мехманом Гусейновым, требуя освободить всех политзаключенных в стране. В офисе "Мусават" по состоянию на 15 января голодали семеро активистов.

Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку 26 декабря 2018 года в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. Мехман сильно подорвал здоровье голодовкой и начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывается от какой-либо иной пищи, сообщили брат блогера и адвокат.

Член правления партии «Мусават» Тофиг Ягублу прекратил акцию после тринадцати дней голодовки из-за резкого ухудшения состояния, сообщила участница акции журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова корреспонденту «Кавказского узла».

«Тофиг Ягублу начал голодовку еще 4 января у себя дома, потом он продолжал акцию в офисе партии. 15 января, на двенадцатый день голодовки, он объявил сухую голодовку. Его организм уже был сильно был истощен, а из-за сухой голодовки ему резко стало плохо. 16 января, после наших настойчивых просьб, он прекратил голодовку», - рассказала Исмайлова.

Сама журналистка участвует в акции с 15 января. Сегодня голодовку вместе с ней продолжали активистка Айгюль Джафарова и отцы политзаключенных, активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Ахмедли и Орхана Бахышлы - Зафар Ахмедов и Рафиг Бахшов, которые также присоединились к акции 15 января. Еще один активист, Ровшан Нифталызаде, вновь начал голодовку с 16 января. «Он проводил голодовку с 7 января, а 13 января прекратил. С 16 января Нифталызаде вновь присоединился к акции», - пояснила Исмайлова.

Днем ранее, 16 января, участников голодовки посетили и осмотрели медработники, серьезных проблем со здоровьем у голодающих пока нет, отметила она.

Двое политзаключенных прекратили голодовку

Некоторые активисты в заключении также продолжают голодовки: так, активист Гияс Ибрагимов, который начал акцию 14 января, все еще отказывается от пищи в колонии №2, рассказала сегодня днем его мать Шура Амирасланова.

«Гияс звонил вчера и сказал, что продолжает акцию. Сказал, что пока проблем со здоровьем нет, но он так говорит, чтобы мы не волновались за него. Мы все равно беспокоимся: я настойчиво просила его прекратить голодовку, не вредить здоровью, однако он был не преклонен», - сказала Амирасланова корреспонденту «Кавказского узла».

По информации матери Ибрагимова, блогер Рашад Рамазанов и журналист Фикрет Фарамазоглу, отбывающие наказание в той же колонии, прекратили голодовку на следующий день после ее начала, 15 января. «У них и так были серьезные проблемы со здоровьем. Фикрета Фарамазоглу должны перевести в лечебное учреждение», - добавила она.

Супруга Фикрета Фарамазоглу Фаига Носрати подтвердила, что ее муж приостановил голодовку. «Я встретилась с Фикретом в колонии 15 января. Он сказал, что не смог проводить голодовку из-за проблем со здоровьем. В течение недели его должны перевести в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Он передал благодарность правозащитникам, коллегам за поддержку», - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Родственники Илькина Рустамзаде, который объявил голодовку 13 января, не смогли встретиться с ним в колонии, сообщила сегодня сестра политзаключенного Тюркян Рустамзаде. «Нам сказали, что сегодня мы пришли слишком поздно, заверили, что Илькин не в карцере. По неофициальной информации из колонии мы знаем, что Илькин продолжает акцию», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Отец Байрама Мамедова, голодающего с 13 января, в последний раз говорил с сыном 15 января. «Тогда Байрам сказал, что они продолжают акцию, хотя на них оказывается давление. Адвокат должен был посетить Байрама, но пока не смог с ним встретиться из-за занятости по другим делам», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Фарман Мамедов.

Родственники Ахсана Нурузаде и Эльчина Исмаиллы, которые также объявили голодовку 13 января, оказались недоступны для комментариев. Активист ПНФА Орхан Бахышлы, который присоединился к акции 15 января, на сегодняшний день продолжает голодовку в колонии, сообщила его мать Кямаля Рагимли корреспонденту «Кавказского узла».

Продолжает голодовку и блогер Мехман Гусейнов, сообщил брат блогера, политэмигрант, директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

«Мехман принимает только молоко и жидкий молочный йогурт. Власти пытаются представить это как прием пищи, но если человек не добирает ежесуточную минимальную норму калорий - это тоже голодовка. Цель акции Мехмана – не умереть, а привлечь внимание мира к вопиющей несправедливости», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

По данным Центра защиты политзаключенных, на Илькина Рустамзаде, Эльчина Исмаиллы, Ахсана Нуразаде и Байрама Мамедова в колонии оказывается давление, сообщил координатор центра Огтай Гюльалыев.

«Политзаключенным говорят: «если вы не прекратите голодовку, против вас заведут новые уголовные дела, как против Мехмана Гусейнова», «отправим вас в тубзону». Мы решили предать огласке эти сообщения, публикуем это в СМИ, социальных сетях, чтобы помешать реализации подобных замыслов», - сказал Гюльалыев корреспонденту «Кавказского узла».

Мехман Гусейнов - первый в Азербайджане политзаключенный, который проводит столь продолжительную голодовку, отметил член азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. «Молодой человек проводит голодовку вот уже 22-й день, пусть даже с учетом приема жидких молочных продуктов. Украинский режиссер Олег Сенцов также проводил длительную голодовку с приемом питательных веществ. Эти люди сознательно пошли на акцию, представляющую угрозу их здоровью, чтобы обратить внимание мира на нарушение их прав», - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Акции, подобные голодовке активистов в штаб-квартире партии «Мусават», в Азербайджане были и раньше, указал он.

«Голодовки по эстафетному принципу в Азербайджане были и раньше, но голодовка вызывает резонанс не количеством участников, а реальной угрозой их жизни и здоровью. На моей памяти самой длительной голодовкой была акция молодых людей в редакции газеты «Азадлыг» в конце 2005 – начале 2006 года. Двух молодых людей за участие в митинге отчислили из университета, вместе с ними голодовку начали и двое других, в том числе брат Мехмана Гусейнова Эмин Гусейнов. Эти люди проводили голодовку 16-18 дней, пока их практически в обморочном состоянии не увезли на «скорой» в больницу. Активисты частично добились цели: молодых людей восстановили в вузе, правда на один курс ниже», - сказал Джуварлы.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы назвали сообщения о голодовке заключенных вымыслом. «Никто не проводит голодовку ни в СИЗО, ни учреждениях по отбыванию наказания», - заявил сотрудник отдела Пенитенциарной службы корреспонденту «Кавказского узла».