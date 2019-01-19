Азербайджанские активисты подняли проблему коррупции на митинге в поддержку политзаключенных

19 января 2019, 23:59

Участники митинга в Баку потребовали освободить блогера Мехмана Гусейнова и других политзаключенных, а также вернуть в страну средства, выведенные в офшоры.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция организовала сегодня в Баку митинг с требованием освободить политзаключенных. Участники акции, в частности, потребовали освобождения блогера Мехмана Гусейнова. По данным полиции, в митинге приняли участие около 2,8 тысячи человек.

Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку 26 декабря 2018 года в знак протеста против возбужденного незадолго до освобождения из колонии нового уголовного дела. Позднее блогер начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывался от какой-либо иной пищи. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

Акция была организована Национальным советом демократических сил и поддержана партиями "Мусават" и "Республиканская альтернатива". Митинг, согласованный с властями, прошел на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса Ясамальского района.

"В то время, как мы должны добиваться в международных структурах освобождения Карабаха, Европарламент обсуждает вопрос о правах человека в Азербайджане", - заявил на митинге член правления партии "Мусават" Тофик Ягублу.

По его словам, участники акции собрались не только в защиту политзаключенных, но и "для консолидации народа в борьбе против правящего режима".

"Азербайджан не стал подлинной республикой. Иначе мы не обсуждали бы здесь проблему политзаключенных, а гордились бы достижениями страны. Увы, стоило упасть ценам на нефть, и страна оказалась в экономическом упадке", - заявил лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли обвинил власти в коррупции и деспотизме. По его словам, активисты выступают против правящего режима.

Митинг прошел в эмоциональной обстановке. Участники акции периодически скандировали лозунги: "Мехман!", "Свободу!", "В отставку!". На стадионе и территории в радиусе 200 метров во время митинга не работал Интернет, были перебои и с сотовой связью, передал корреспондент "Кавказского узла".

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к властям освободить блогера Мехмана Гусейнова и других политзаключенных, а также лиц, арестованных за участие в акциях в их поддержку. Кроме того, в резолюции содержится требование о возвращении в страну средств, выведенных путем коррупции в офшоры.

По данным главного управления полиции Баку, в акции участвовали 2800 человек, нарушений порядка не было зафиксировано. По подсчетам корреспондента "Кавказского узла", на акции собрались не менее 5000 человек.

Брат Мехмана Гусейнова, находящийся в политэмиграции за рубежом, директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов сообщил, что 18 января его впервые за последние 10 дней посетили адвокаты.

"Они сказали, что Мехман принимает только жидкие молочные продукты. Он выглядел изможденным. Его требование перевести в санчасть не выполнено. Врач, обследовавший его с 29 декабря и давший заключение о тяжелом состоянии блогера, накануне посещения его 11 января членами делегации ЕС был отстранен, и на этой встрече присутствовал другой врач", - рассказал Эмин Гусейнов.

По его словам, блогер жаловался на давление на него в связи с голодовкой. "Мехман опроверг все заявления, распространенные от его имени. Он сказал, что хочет, чтобы его перевели в санчасть или в карцер, потому что в камере другие едят, и от этого ему становится еще хуже", - заявил Эмин Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

С призывом освободить Гусейнова выступили Европарламент, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, представитель ОБСЕ, международные правозащитные организации. Замсекретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональные группы и их зарубежных покровителей" в антиазербайджанской кампании.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".