Участники митинга в Баку потребовали освобождения Гусейнова

19 января 2019, 19:27

Около 3 тысяч человек приняли участие в акции, которую организовала в столице Азербайджана оппозиция. На ней были озвучены требования освободить блогера Мехмана Гусейнова и других политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку 26 декабря 2018 года в знак протеста против возбужденного незадолго до освобождения из колонии нового уголовного дела. Позднее блогер начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывался от какой-либо иной пищи. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

Согласованный с городскими властями митинг с требованием освободить Мехмана Гусейнова и других политзаключенных прошел сегодня на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса Ясамальского района Баку. Акцию организовал Национальный совет демократических сил Азербайджана, ее поддержали партии «Мусават» и «Республиканская альтернатива».

Участники митинга держали фотографии политзаключенных и плакаты с лозунгами, призывающими к их освобождению и борьбе с коррупцией.

Полиция приняла повышенные меры безопасности. Все входящие на стадион проверялись металлоискателями, по периметру стадиона были выставлены сотрудники полиции, вокруг стадиона были заметны лица в штатском, находящиеся рядом с правоохранителями, одетыми в форму.

Один из организаторов акции, Ильхам Гусейн заявил, что полиция на выходе из станции метро «Иншаатчылар» создавала препятствия движению людей в направлении стадиона, передает корреспондент «Кавказского узла».

В ходе митинга, который продлился два часа и завершился к 17.00 по местному времени (16.00 мск), не было зафиксированных серьезных нарушений общественного порядка, сообщили в полиции. В акции приняли участие около 2,8 тысяч человек, говорится в сообщении на сайте Главного управления полиции Баку.

Напомним, в знак солидарности с Мехманом Гусейновым несколько осужденных активистов объявили голодовку. Также под лозунгом "Свободу Мехману Гусейнову и другим политзаключенным" проводят голодовку в штаб-квартире "Мусават" оппозиционеры.