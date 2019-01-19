Участники голодовки в Азербайджане указали на равнодушие чиновников к акции

19 января 2019, 17:43

Участники голодовки с требованием освобождения политзеков рассказали, что представители органов власти Азербайджана и дипкорпуса зарубежных стран не проявили интерес к акции в штаб-квартире партии «Мусават». На проводящих голодовку заключенных в колониях оказывается давление, сообщил правозащитник Самир Асадли.

Как информировал "Кавказский узел", с 7 января азербайджанские оппозиционеры проводят голодовку под лозунгом: "Свободу Мехману Гусейнову и другим политзаключенным" в штаб-квартире"Мусават". Кроме того, не менее восьми осужденных активистов к 15 января объявили голодовку в знак солидарности с Гусейновым.

Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку 26 декабря 2018 года в знак протеста против возбужденного незадолго до освобождения из колонии нового уголовного дела. Позднее блогер начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывался от какой-либо иной пищи.

19 января в штаб-квартире «Мусават» голодовку продолжили журналистка Хадиджа Исмайлова, активистка Айгюль Джафарова, а также Зафар Ахмедов и Рафиг Бахышов - отцы политзаключенных Фуада Ахмедли и Орхана Бахышлы. Все они начали голодовку с 15 января. Кроме того, сегодня к акции присоединился активист партии Народного фронта Азербайджана Физули Гусейнов, который в июне 2018 года проводил голодовку после ареста за проведение одиночного пикета. По словам Исмайловой, сегодня в акции прекратил участие Ровшан Нифталызаде, он голодал с 15 января, а также ранее - с 7 по 13 января.

Сегодня утром участников голодовки осмотрели врачи государственной поликлиники. Как отметила журналистка, в состоянии здоровья участников серьезных изменений нет, однако у некоторых из них отмечены резкие перепады давления. “Лично я лично чувствую себя пока нормально», - рассказала Хадиджа Исмайлова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, участников акции пока не навестили представители представителей посольств зарубежных государств и международных организаций. «Представители правительственных органов также не интересовались голодовкой. Хотя наша акция относится напрямую к сфере деятельности уполномоченного по правам человека Азербайджана, его представители еще ни разу не появились здесь», - сказала Исмайлова. Состоянием участников акции не заинтересовались и члены парламентского комитета по правам человека, отметила журналист-расследователь.

По состоянию на начало декабря 2018 года, в список политических заключенных в Азербайджане, представленный правозащитниками к Международному дню прав человека, вошли 150 человек.

Она также отметила, что давление на присоединившихся к акции политзаключенных побудило ее к участию в акции. «В тюрьме очень легко надавить на заключенного, заглушить голос его протеста. Мое требование заключается в освобождении всех тех, кто был брошен в тюрьмы за реализацию свободы выражения», - сообщила Исмайлова.

Зафар Ахмедов сказал, что родители политзаключенных договорились проводить голодовку по принципу очередности. «Еще до этого решения в голодовке участвовал Шамиль Насирли, отец политзаключенного Руслана Насирили. Теперь его сменили мы с Рафигом Бахышовым. Мы также призываем самих политзаключенных прекратить акцию, ведь голодающего сажают в карцер, лишают телефонных звонков, встреч. Мы, отцы, заменим (политзеков) на этой акции», - сказал Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла».

13 января активисты Илькин Рустамзаде, Байрам Мамедов, Ахсан Нурузаде и Эльчин Исмаиллы, отбывающие наказание в колонии №13, объявили голодовку в знак солидарности с требованием свободы всех политзекам в стране. Позднее стало известно об участии в акции заключенных активиста Гияса Ибрагимова, блогера Рашада Рамазанова и журналиста Фикрета Фарамазоглу.

Информацией, продолжают ли они голодовку, их родственники не располагают. «К сожалению, адвокат Байрама (Мамедова) не смог прийти в колонию из-за занятости на других судебных процессах. Сын сам тоже не звонил. Ранее он сказал, что из-за голодовки им угрожали некие важные люди, явившиеся в колонию», - сказал отец политзаключенного Фарман Мамедов корреспонденту «Кавказского узла».

"От брата пока никакой информации нет. Мы ждем его звонка. Адвокат в связи с занятостью пока не смог посетить его в колонии», - отметила Тюркян Рустамзаде, сестра Илькина Рустамзаде.

Матери Орхана Бахышлы и Гияса Ибрагимова, 18 января сказали корреспонденту «Кавказского узла», что не располагают информацией о продолжении их детьми голодовки.

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов, рассказал, что у нет свежей информации о состоянии брата. «Мехман изолирован полностью. С прошлой субботы, 12 января, он не звонил. На этой неделе ему не дали встречу с представителем нашей семьи. Мехман принимает только молоко и жидкий йогурт. Этого достаточно для этого чтобы не умереть, однако даже такой формат акции серьезное вредит здоровью. Ему понадобятся недели и месяцы для восстановления», - сказал Э. Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

На голодающих политзаключенных оказывается давление, со ссылкой на неофициальные источники сказал член правления движения Nida, правозащитник Самир Асадли. «Им сказали: если вы не прекратите акцию, то вас ждут неприятности - возбуждение новых уголовных дел, ухудшение режима содержания или отправка в колонию, где содержатся больные туберкулезом. При этом их акцию не зарегистрировали, заявлений о голодовке не приняли», - сообщил Асадли корреспонденту «Кавказского узла».

Ранее с призывом освободить Мехмана Гусейнова выступили Европарламент, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, представитель ОБСЕ, международные правозащитные организации. Замсекретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональные группы и их зарубежных покровителей" в антиазербайджанской кампанию.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".