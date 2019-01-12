Human Rights House призвала Ильхама Алиева вмешаться в дело Гусейнова

12 января 2019, 11:46

Новые обвинения, выдвинутые против блогера Мехмана Гусейнова накануне освобождения из тюрьмы, должны быть сняты, а независимые врачи должны оценить его состояние после объявления голодовки, заявила международная правозащитная организация Human Rights House.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела, а 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. Однако после из-за сильных болей в желудке он вынужден был начать принимать жидкие молочные продукты, заявили брат блогера и адвокат.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания, и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей.

Правозащитная организация Human Rights House Foundation обратилась к президенту Азербайджана, выразив обеспокоенность судьбой Мехмана Гусейнова. Правозащитники обеспокоены как тем, что утверждения Гусейнова о похищении и пытках остались нерасследованными, так и новыми обвинениями, выдвинутыми против него накануне освобождения. При этом есть свидетельства, что Гусейнов с августа 2018 года подвергается в тюрьме психологическому давлению, отмечается в обращении, опубликованном на сайте организации 11 января.

Правозащитники высказали предположение, что преследование блогера политически мотивировано и тесно связано с распространением Гусейновым информации о коррупции в Азербайджане. Сама голодовка была вынужденным шагом в условиях отсутствия доступа к правосудию, считает Human Rights House Foundation. "Годы эскалации давления со стороны властей вынудили амбициозного молодого человека, желающего улучшить азербайджанское общество, оказаться в критическом состоянии в тюрьме. Эта ситуация зашла слишком далеко и для Мехмана Гусейнова, и для Азербайджана", - говорится в обращении.

Организация призвала Ильхама Алиева обеспечить независимый медицинский осмотр Гусейнова в гражданской больнице и гарантировать его право встречаться с адвокатами и родственниками, а также представителями международного сообщества. Новые обвинения, выдвинутые против Гусейнова, необходимо снять, а его освобождение должно произойти не позднее 2 марта, призвала организация.

Оригинал письма, опубликованный на сайте Human Rights House Foundation, датирован 10 января. Оно подписано директором правозащитной организации Марией Дале.

Ранее с призывом к освобождению Гусейнова выступили комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, МИД Франции, представитель ОБСЕ, международная организация в защиту свободы журналистов "Репортеры без границ" и международная правозащитная организация Amnesty International. На фоне множества призывов заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обвинил "антинациональные группы и их зарубежных покровителей" в попытке начать очередную антиазербайджанскую кампанию.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".