Полиция Баку разогнала акцию в поддержку Мехмана Гусейнова

03 января 2019, 17:12

Четверо журналистов и другие активисты задержаны сегодня в Баку на акции в защиту блогера Мехмана Гусейнова, которую полиция пресекла через пять минут после ее начала. Акция все равно удалась, так как многие прохожие успели обратить на нее внимание, сочли участники мероприятия.

"Кавказский узел" писал, что блогер Мехман Гусейнов объявил 26 декабря сухую голодовку в азербайджанской колонии, после того как стал фигурантом нового уголовного дела, возбужденного за два месяца до окончания срока его заключения. 30 декабря Гусейнов после перевода в СИЗО начал принимать воду.

3 марта 2017 года Мехман Гусейнов был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете, после того как пожаловался на пытки после задержания. 26 декабря Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии, и 30 декабря блогер был переведен в СИЗО. Правозащитники уверены, что новое дело против Гусейнова - месть за критику в адрес властей.



Акция в поддержку Мехмана Гусейнова началась около 16.00 по бакинскому времени (15.00 мск) возле станции метро "Нефтчиляр" в Низаминском районе Баку. Участники акции скандировали: "Свободу!", "Свободу Мехману!", "Свободу политзаключенным!".

"Если с Мехманом что-то случится, то ответственность за это будет нести власть Ильхама Алиева", - сказала на акции блогер Фатима Мовламлы, сообщил со ссылкой на эфир Meydan.TV корреспондент "Кавказского узла".

Через пять минут после начала акции полицейские пресекли ее и стали задерживать участников.

"В акции участвовали 15-20 человек, в том числе активистки партии Народного фронта. Задержали порядка 10 человек, среди них есть журналисты", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдавший за акцией протеста журналист-фрилансер Рамин Деко. По его словам, задержанных увезли в 24-е отделение Низаминского районного управления полиции.

Среди задержанных журналисты Афган Садыгов (Azel TV), Нурлан Гахраманов (Kanal-13), журналисты-фрилансеры Али Абдинов и Севиндж Вагифгызы, сообщила в Facebook очевидец акции Севиндж Садыгова из онлайн-ресурса Azad soz ("Свободное слово").

"Задержали моего мужа Афгана Садыгова. Он несколько дней назад вышел на свободу, и вот опять его задержали. Также задержали Нурлана Гахраманова, Али Абдинова и Севиндж Вагифгызы, которые вели съемки", - сообщила Севиндж Садыгова.

"Мы считаем, что акция удалась. Мы хотели привлечь внимание к голодовке Мехмана Гусейнова и нового несправедливого уголовного дела против него. Мы проводили акцию в многолюдном месте – у метро "Нефтчиляр", и это привлекло внимание людей. Мы успели рассказать, что Мехмана арестовали за разоблачение коррупционеров, взяточников, воров. Полицейские, видя, что народ слушает нас, стали задерживать участников нашей акции, задерживали даже пожилых женщин", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" по телефону одна из участниц акции, член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Дилара Мириева.

После этого ее тоже задержали, о чем корреспонденту "Кавказского узла" сообщил источник в ПНФА.

Гусейнов публиковал в Facebook материалы о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Отец блогера Рафиг Гусейнов сказал, что сегодня с блогером должна была встретиться адвокат Шахла Гумбатова, однако ей это сделать не удалось. "Я сильно беспокоюсь за Мехмана. Он уже много дней проводит голодовку. В последние два дня у нас нет никакой информации о его состоянии", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шахлы Гумбатовой, в СИЗО ей заявили, поскольку Мехман Гусейнов переведен в статус обвиняемого, для посещения его адвокатами необходимо получение разрешения следователя. "Сегодня получить это разрешение нам не удалось", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".