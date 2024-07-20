Экономисты призвали освободить из-под стражи Назима Бейдемирли

20 июля 2024, 03:01

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Группа экономистов обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в освобождении из-под стражи бывшего депутата и предпринимателя Назима Бейдемирли. Они обратили внимание на его заслуги как парламентария и общественного деятеля, а также на его возраст и состояние здоровья.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Азербайджана, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан и арестован в июле 2023 года. 29 марта суд продлил его арест. 29 апреля Бейдемирли отверг в суде обвинения в вымогательстве, но призвал не считать его политзаключенным.

По версии полиции, Бейдемирли был задержан по заявлению о вымогательстве, однако защита назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 1 сентября 2023 года Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита.

Группа экономистов, представляющих гражданское общество и академические круги, обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой о содействии в изменении меры пресечения Бейдемирли. В обращении выражено обеспокоенность по поводу здоровья 61-летнего доктора экономических наук. «За время своего пребывания в должности депутата парламента и в последующие годы Назим Бейдемирли внес чрезвычайно ценный вклад в развитие нашего государства как парламентарий, общественный деятель и предприниматель, а также как ученый в развитие экономической науки. В своих публичных выступлениях он всегда стремился объективно оценивать экономическую ситуацию в стране, предлагал пути решения существующих экономических проблем, отмечал и достижения Азербайджана», - сказал 19 июля корреспонденту «Кавказского узла» один из подписантов обращения, руководитель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров.

Деятельность Бейдемирли согласуется с заявлениями Алиева о важности общественного контроля в нашей стране, подчеркивается в петиции. По мнению авторов обращения, Бейдемирли является «одним из образцовых бизнесменов в Азербайджане, который был приверженцем законности и прозрачности в своей деятельности, работал над повышением правовой грамотности среди предпринимателей и поощрял налоговую дисциплину».

Экономисты обратили внимание на серьезные болезни Бейдемирли. «Помимо заслуг Назима Бейдемирли в государственных делах, общественной и экономической сферах, мы хотим обратит внимание на возраст Назима Бейдемирли, наличие у него серьезных заболеваний. Несмотря на это содержание его под стражей продлевалось несколько раз, а судебный процесс продолжается уже более двух месяцев», - сказал глава Общественного объединения содействия свободной экономике Зохраб Исмаил.

В заключение авторы петиции просят президента Азербайджана учесть вклад Назима Бейдемирли в области развития государственности и экономики страны, принять во внимание состояние его здоровья и оказать содействие в изменении ему меры пресечения, освобождения из-под стражи. «Мы также просим вашей помощи в обеспечении того, чтобы обвинения против Назима Бейдемирли были расследованы объективно, справедливо и прозрачно», - говорится в заключение обращении группы экономистов Азербайджана к президенту Алиеву.

Помимо Багирова и Исмаила петицию подписали доктора экономических наук, профессоры Расим Гасанов и Ингилаб Ахмедов, кандидат экономических наук, доцент Азер Мехтиев, эксперты-экономисты Эльчин Рашид и Самир Алиев.

Дело Назима Бейдемирли находится на этапе судебного следствия, суд имеет полномочия изменить меру пресечения.

Инициатива экономиста юридически осуществима, считает адвокат Бейдемирли Агиль Лаидж.

«Дело Назима Бейдемирли находится на этапе судебного следствия, суд имеет полномочия изменить меру пресечения. Никакой нет необходимости и целесообразности содержать Назима Бейдемирли под стражей. Обвинения против него не основываются на достоверных доказательствах. По эпизоду, касающемуся предполагаемого нанесения ущерба потерпевшему в РФ, давно истек срок давности. У него серьезные проблемы со здоровьем и содержание под стражей усугубляет их», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Хотя президент не имеет полномочий вмешиваться в деятельность суда, он может выступить с рекомендациями, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных и сокоординатор Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана» Эльшан Гасанов.

«Тем более, что в реалиях Азербайджана слово президента весомо, авторитетно и является руководством к действию. Очевидно, что Назима Бейдемирли арестовали за высказывания о событиях в Союдлу, признания им справедливости требований местных жителей относительно деятельности золоторудного предприятия, наносящего ущерб окружающей среде. Наш союз признал его политзаключенным. Человек уже год провел в тюрьме. Наконец этой несправедливости должен быть положен конец», - сказал Гасанов.

Назим Бейдемирли заявлял, что в селе Союдлу есть экологические проблемы. По его словам, в бытность депутатом он направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием.

Напомним, правозащитник Эмин Гусейнов ранее назвал Бейдемирли "экологическим узником". "Этого человека арестовали за то, что он поддержал требования местных жителей, боровшихся против загрязнения окружающей среды", - сказал Гусейнов "Кавказскому узлу".

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