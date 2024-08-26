Главное о захвате заложников в колонии под Волгоградом

26 августа 2024, 12:00

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23 августа 2024 года заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников и объявляли себя сторонниками запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Всего в результате захвата заложников в колонии Волгоградской области погибли 13 человек - четверо нападваших и девять заложников. “Кавказский узел” приводит краткие данные о нападении.

23 августа 2024 года в колонии №19 строго режима в Суровикино Волгоградской области заключенные захватили в заложники сотрудников учреждения. Захват произошел на заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей, сообщила ФСИН.

В первых же сообщениях о заложниках говорилось о том, что как минимум один сотрудник ФСИН убит, еще несколько ранены. Сообщалось также, что нападавшие заявили о принадлежности к Исламскому государству* .

Захватившие заложников в ИК-19 в Волгоградской области заявляли, что смогли собрать самодельное взрывное устройство .

От захватчиков смогли сбежать пять человек – четыре сотрудника ИК и один заключенный. Среди сбежавших был начальник ИК-19 Андрей Девятов, которому потребовалась реанимация .

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что четверо пострадавших при захвате заложников сотрудников УФСИН были госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.

В первые часы после захвата заложников поступала информация, что в колонию для переговоров направляется муфтий. Но вскоре глава духовного управления мусульман в Волгоградской области Бата Кифах заявил, что с захватчиками колонии №19 «не должно быть переговоров». «Надо грамотную хорошую операцию по освобождению провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так», – приводит его слова «Газета.ру». .

23 августа 2024 года Духовное управление мусульман (ДУМ) России выступило с заявлением, что подобные действия могут быть инспирированы из-за рубежа для дискредитации линии российского руководства по укреплению союзнических отношений с мусульманскими странами .

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация работы колонии) .

Около 17:00 стало известно по сообщению в официальном Telegram-канале Росгвардии, что в ходе штурма четверо заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, были “нейтрализованы” снайперами, заложники освобождены. .

Также сообщалось, что захватчикам не удалось привести в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) .

Свидетельства захвата заложников

В Telegram-каналах было опубликовано множество видео, записанных участниками захвата заложников. На одном из них, опубликованном в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ, они расхаживают по территории колонии, говоря: "Аллах Акбар", при этом один из заключенных держит нож у горла сотрудника колонии, который с окровавленной головой стоит на коленях. На другом ролике виден лежащий окровавленный мужчина в форме сотрудника ФСИН, которого захватчики заставляют просить помощи у Путина.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Shot, заключенные громко попросили машину и автомат. Среди других требований, которые упоминали Telegram-каналы, были требования освободить из ШИЗО их лидеров, предоставить вертолет с пилотом, два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток.

Telegram-канал База сообщал, что в одном из видео захватчики заявляют, что мстят за террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года и готовы поменять раненого заложника на другого .

Кто захватил заложников

Согласно информации ТАСС, трое заключенных, захвативших заложников, были ранее осуждены за торговлю наркотиками, еще один - за непредумышленное убийство в ходе драки. Также утверждается, что среди них – два гражданина Узбекистана, двое других – уроженцами Таджикистана. ТАСС опубликовал имена захватчиков: Это гражданине Узбекистана Рамзиндин Тошев, Темур Хусинов и уроженцы Таджикистана Назирчон Тошов, Наврузи Рустамчон .

Однако Telegram-канала База, сообщил, что имена Рамзидина Тошева и Темура Хусинова были ошибочно внесены в ориентировки. Они не принимали участия в захвате заложников. Помимо Рустамчона Наврузи и Назирчона Тошова участниками нападения были Шобдулкаримхон Каримов Шохижахон Сайфиев, уточнила 25 августа База .

Позже, 26 августа 2024 года, мать возможного участника захвата заложников в колонии Темура Хусинова заявила, что на кадрах видео, распространенных в интернете, ее сына нет, и что он должен был освободиться через два месяца. Она пожаловалась, что близким неизвестно местонахождение Хусинова – они утратили с ним связь . Так же брат Хусинова Амирбек рассказал узбекской службе Би-би-си, что родители Темура живут в России и приехали в Суровикино, но в колонии им ничего не рассказали о судьбе сына. С его слов, недавно они с братом разговаривали по телефону, и тот с нетерпением ждал освобождения в ноябре .

Число убитых

Всего, по данным ФСИН, в заложниках оказались восемь сотрудников колонии и четверо осужденных. Погибли четыре сотрудника колонии, трое госпитализированы. Также пострадали четверо заключенных .

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице", - говорится в сообщении. Четверо осужденных, которые находились в заложниках, пострадали от действий захватчиков. "Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", - указано в Telegram-канале ФСИН.

К 26 августа 2024 года общее число погибших в результате захвата заложников в колонии №19 в Суровикино достигло 13 человек. В больнице умер сотрудник колонии, получивший ранения во время захвата. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии. Всего на лечении по-прежнему остаются четверо пострадавших, они находятся в райбольнице в Суровикино, где к местным врачам присоединились дополнительные специалисты, отметило издание .

Что известно о колонии №19

Как пишет Telegram-канал База, за последние три года были задержаны два замначальника ИК-19 в Суровикине. В 2021 году был задержан начальник отдела охраны Николай Борисевич от младшего инспектора за отсутствие на рабочем месте. В 2024 году за взятку был осуждён замначальника колонии Григорий Беленков. По версии следствия, он через посредника получил 320 тысяч рублей от четырех осуждённых, чтобы они официально заработали поощрения .

Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков сообщил ТАСС, что захват заложников в ИК-19 - это первое масштабное происшествие в исправительных учреждениях региона.

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников, в ИК-19 не укомплектовано личным составом на, примерно, 22 процента. При этом он уточнил, что общая нехватка сотрудников по региону, “чуть больше 1000 сотрудников, что составляет почти четверть от штатного расписания территориального органа ФСИН России” .

Ножи-бабочки, с которыми осужденные напали на сотрудников ИК-19, могли быть куплены на территории исправительного учреждения, .Как уточняет NEWS.ru со ссылкой на источник, ножи в ИК-19 продавали сами сотрудники .

Telegram-канал Mash сообщил, что в колонии у осужденных были телефоны с выходом в интернет, они могли таким образом читать запрещенную литературу, получать дополнительный доход. Они могли получать передачи или свидания за перевыполнение рабочего плана, а на территории колонии находился самодельный самогонный аппарат . Информация о "поощрениях" осужденных самогоном и мобильными телефонами в колонии №19 Волгоградской области, где произошел захват заложников, не соответствует действительности, представитель пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области .

Захват заложников в суровикинском СИЗО стал вторым в Южном федеральном округе за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*.

*признано террористической организацией и запрещено на территории России.

Примечания