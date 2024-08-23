Сотрудники колонии пострадали при захвате заложников в Волгоградской области

23 августа 2024, 13:59

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Все участники захвата заложников - заключенные колонии в Суровикино, среди сотрудников есть пострадавшие, сообщила ФСИН.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в волгоградской колонии №19 были захвачены в заложники несколько человек. По данным телеграм-канала Baza, как минимум один сотрудник ФСИН убит, а нападавшие заявили о своей принадлежности к "Исламскому государству"*.

Заложников из числа сотрудников колонии строгого режима (ИК-19) захватили несколько заключенных, сообщил сотрудник пресс-службы ФСИН. "На заседании дисциплинарной комиссии (где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей) колонии несколько заключенных захватили сотрудников", - приводит его слова ТАСС.

По данным ведомства, "проводятся мероприятия по освобождению" заложников в колонии в Суровикино. "Есть пострадавшие", - цитирует V102.RU заявление ФСИН.

Мужская исправительная колония строгого режима № 19 расположена в Суровикино, она рассчитана на размещение 1241 заключенного. Возглавляет колонию полковник внутренней службы Андрей Девятов, информирует издание.

Напомним, 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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