Источники сообщили о захвате заложников в волгоградской колонии

23 августа 2024, 13:35

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В волгоградской колонии четыре человека захвачены в заложники, один сотрудник убит, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников.

“Кавказский узел” подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

В волгоградской колонии №19 захватили в заложники нескольких человек, сообщает телеграм-канал Baza.

"По предварительной информации, как минимум один сотрудник ФСИН убит, еще несколько ранены. Предварительно, нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству (организация признана террористической и запрещена в России) — однако эта информация уточняется", - говорится в публикации.

Четыре заложника захвачены, отмечается в следующем сообщении. "Часть из них могут быть уже убиты. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. К зданию ИК стягиваются правоохранители", - сообщил телеграм-канал.

По сообщению собственных источников волгоградского информагентства "Высота 102", нападение произошло после полудня.

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