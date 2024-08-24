Захват заложников в учреждениях ФСИН на юге России летом 2024 года

24 августа 2024, 00:59

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Летом 2024 года в двух учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний на юге России заключенными были захвачены заложники. Первый из инцидентов произошел 16 июня в ростовском следственном изоляторе, а второй - 23 августа в исправительной колонии №19 Волгоградской области. В обоих случаях захватившие заложников объявляли себя сторонниками запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". “Кавказский узел” подготовил справку об этих двух терактах.

Захват заложников в ростовском СИЗО

16 июня 2024 года арестанты, содержащиеся в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников ведомства – младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова и начальника оперативного управления ГУФСИН по Ростовской области Александра Богму.

Захватившие заложников заявили, что являются членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* и требуют машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Трое из них были осуждены за подготовку теракта в 2017 году в Верховном суде Карачаево-Черкесии при помощи самодельного взрывного устройства.

Позже было установлено, что захватившие заложников содержались в СИЗО Ростова-на-Дону в разных камерах, но между ними была налажена связь. Между собой арестанты общались по телефону .

Террористы записали два видеообращения со своими требованиями и выложили их в интернет. По записям было видно, что они сделаны во дворе СИЗО. Один из захватчиков сказал, что участники «Исламского государства»* захватили "ростовский централ", где сажают их "братьев".

На видеозаписи был виден флаг "Исламского государства"* и повязки с арабской вязью на головах заключенных. Также многие комментаторы обратили внимание на длинные бороды участников захвата заложников, что не соответствует правилам внутреннего распорядка изолятора. Позже выяснилось, что, повязки им были переданы под видом полотенец, а ножовку, которой они вскрыли окно, им продали в изоляторе .

До начала силового штурма к захватившим заложников для переговоров приходил главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов . После неудачных переговоров был начат штурм, в ходе которого пять террористов были убиты, один выжил, но впал в кому от выстрела в голову. Двое заложников были освобождены.

Подробнее о захвате заложников в ростовском СИЗО рассказывается в справке “Кавказского узла”. Спустя чуть больше недели после событий в ростовском СИЗО, 23 июня 2024 года, боевиками в Дагестане было совершено нападение на православную церковь, на две синагоги и на силовиков, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

Захват заложников в Волгоградской колонии

23 августа 2024 года в колонии №19 строго режима в Суровикино Волгоградской области заключенные захватили в заложники сотрудников учреждения. Захват произошел на заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей, сообщила ФСИН.

В первых же сообщениях о захвате заложников в колонии говорилось, что как минимум один сотрудник ФСИН убит и еще несколько ранены. Нападавшие заявили о принадлежности к Исламскому государству* .

Согласно информации ТАСС, трое заключенных, захватившие заложников, были ранее осуждены за торговлю наркотиками, еще один - за непредумышленное убийство в ходе драки, среди них два гражданина Узбекистана, двое других – уроженцы Таджикистана .

От захватчиков смогли сбежать четыре сотрудника колонии и один заключенный. Среди сбежавших был начальник ИК-19 Андрей Девятов, которому потребовалась реанимация .

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что четверо пострадавших при захвате заложников сотрудников УФСИН были госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.

В Telegram-каналах было опубликовано множество видео, записанных участниками захвата заложников. На одном из них, опубликованном в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ, они расхаживают по территории колонии, говоря "Аллах Акбар", при этом один из заключенных держит нож у горла сотрудника колонии, который с окровавленной головой стоит на коленях. На другом ролике виден лежащий окровавленный мужчина в форме сотрудника ФСИН, которого захватчики заставляют просить помощи у Путина.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Shot, заключенные громко попросили машину и автомат. Среди других требований, которые упоминали Telegram-каналы, были требования освободить из ШИЗО их лидеров, предоставить вертолет с пилотом, два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток. На одном из фото, опубликованном в Тelegram-канале Baza, на захватившем заложников надет, предположительно, жилет с самодельным взрывным устройством, а в руке - детонатор .

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация работы колонии) .

В первые часы после захвата заложников поступала информация, что в колонию для переговоров направляется муфтий. Но вскоре глава духовного управления мусульман в Волгоградской области Бата Кифах заявил, что с захватчиками колонии №19 «не должно быть переговоров». «Надо грамотную хорошую операцию по освобождению провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так», – привела его слова «Газета.ру» .

В результате штурма, по сообщению в Telegram-канале Росгвардии, четверо заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, были убиты снайперами, а заложники освобождены .

Однако, по данным ФСИН, часть заложников погибли. В заложниках оказались восемь сотрудников колонии и четверо осужденных. Погибли четыре сотрудника колонии и трое госпитализированы. Также пострадали четверо заключенных .

*признано террористической организацией и запрещено на территории России.

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