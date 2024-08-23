Участники захвата заложников в Суровикино озвучили требования

23 августа 2024, 15:38

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Участники захвата заложников в колонии под Волгоградом заставили раненого сотрудника ФСИН записать обращение к Путину с просьбой выполнить их требования, следует из видео. Четыре уроженца Таджикистана и Узбекистана затребовали машину, автомат, и освободить из ШИЗО их лидеров, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в колонии №19 в Суровикино заключенные захватили в заложники сотрудников учреждения. Захват заложников произошел на заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей, сообщила ФСИН.

По данным телеграм-канала Baza, как минимум один сотрудник ФСИН убит, а нападавшие заявили о своей принадлежности к "Исламскому государству"*.

По данным Telegram-канала Baza, среди участников захвата заложников - Темур Хусинов 1995 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения и Рамзиндин Тошев 1995 года рождения. По информации Mash, четвертый нападавший — Назирчон Тошов, все они граждане Таджикистана и Узбекистана.

в Telegram-каналах публикуется множество видео, записанных участниками захвата заложников. На одном из них, опубликованном в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ, они расхаживают по территории колонии, говоря "Аллах Акбар", при этом один из заключенных держит нож у горла сотрудника колонии, который с окровавленной головой стоит на коленях.

Заключенные заставили сотрудника колонии обратить ся к Путину, чтобы он выполнил все требования захватчиков. Сотрудник колонии с раной на лбу и окровавленным лицом лежит у стены, он говорит слабым голосом. Его просят говорить Громче. "Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Выполните требования. Мне нужен врач", - говорит он. Человек, который ведет запись в ответ заявляет, что сотрудника колонии его коллеги "бросили и сбежали", следует из другого видео, размещенного в этом же Telegram-канале.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Shot, заключенные громко попросили машину и автомат. Заключенные требуют освободить из ШИЗО их лидеров, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям, сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, не предоставив в подтверждение видео.

Президент Владимир Путин заявил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в волгоградской колонии № 19, расположенной в городе Суровикино. Сейчас президент проводит совещание Совбеза, сообщило РБК со ссылкой на видео с заседания.

Глава государства заслушает доклады силовиков, в том числе глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова, а также директора ФСБ Александра Бортникова по сложившейся ситуации, говорится в публикации.

Напомним, захват заложников в суровикинском СИЗО стал вторым в Южном федеральном округе за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*.

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