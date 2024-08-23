Захват заложников стал вторым в ЮФО менее чем за три месяца

23 августа 2024, 14:47

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Захвату заложников заключенными в суровикинской колонии предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в колонии №19 в Суровикино заключенные захватили в заложники сотрудников учреждения. Захват заложников произошел на заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей, сообщила ФСИН.

По данным телеграм-канала Baza, как минимум один сотрудник ФСИН убит, а нападавшие заявили о своей принадлежности к "Исламскому государству"*.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных подсчетах и сведениях из открытых источников, захват заложников в колонии Волгоградской области стал вторым в ЮФО менее чем за три месяца. При этом в обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками террористической организации "Исламское государство"*.

16 июня в ростовском СИЗО-1 арестованные захватили в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они также заявили, что являются сторонниками "Исламского государства"*, и потребовали машину, оружие и беспрепятственный выезд.

В результате штурма силовики освободили заложников, а пятеро заключенных, участвовавших в захвате заложников, были убиты. Еще двое причастных к захвату заложников были ранены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

12 июля ФСИН сообщила, что в результате проверки после захвата заложников четыре сотрудника уволены, еще 16 привлечены к дисциплинарной ответственности, а начальник областного управления ФСИН и его заместитель подали в отставку.

5 августа стало известно, что врио начальника ростовского СИЗО-1 Роман Заболотнев уволен, а в отношении него заведено уголовное дело о халатности.

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