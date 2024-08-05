05 августа 2024, 11:49

Источники сообщили об увольнении начальника ростовского СИЗО-1

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Уволен Роман Заболотнев, временно исполнявший обязанности начальника ростовского СИЗО-1, где в середине июня арестанты захватили заложников. В отношении Заболотнева заведено уголовное дело о халатности, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников.

Временно исполняющий обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Роман Заболотнев уволен за халатность, следователи возбудили в отношении него уголовное дело по соответствующей статье, сообщил сегодня телеграм-канал "Shot" со ссылкой на источник.

После захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, Заболотнев был отстранен от работы. Он оформил больничный лист – будто бы из-за перелома ноги. Заболотнев вышел на работу в минувшую пятницу и в тот же день был уволен, отметил сегодня Donnews.ru со ссылкой на источник.

На 11.45 мск на сайте ФСИН, а также на сайте управления ФСИН по Ростовской области нет комментариев относительно информации об увольнении Романа Заболотнева.

Статья 293 УК РФ "Халатность" предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, по мнению правозащитников, инцидент с захватом заложников в ростовском СИЗО может быть следствием провокации. На руках убитых арестантов были наручники, в самом же СИЗО ранее фиксировались многочисленные нарушения, заявили они корреспонденту "Кавказского узла".

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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Примечание:

"Житель Ростова-на-Дону осужден за призывы к экстремизму", "Вербовщик ИГ* осужден в Ростове-на-Дону", "Кавказоведы усомнились в боевом опыте участников нападения на РОВД".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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