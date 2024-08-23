Росгвардия сообщила об освобождении заложников в Суровикино

23 августа 2024, 17:34

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Силовики провели штурм колонии в Суровикино, заложники освобождены, все участники захвата сотрудников колонии обезврежены, отчиталась Росгвардия.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в колонии №19 в Суровикино заключенные захватили в заложники сотрудников учреждения. Захват заложников произошел на заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей, сообщила ФСИН. Участники захвата заложников в колонии под Волгоградом заставили раненого сотрудника ФСИН записать обращение к Путину с просьбой выполнить их требования, следует из видео. Четыре уроженца Таджикистана и Узбекистана затребовали машину и автомат, а также освободить из ШИЗО их лидеров, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям, сообщили источники. В больницы были доставлены четыре сотрудника колонии, двое из них в тяжелом состоянии.

По данным телеграм-канала Baza, как минимум один сотрудник ФСИН убит, а нападавшие заявили о своей принадлежности к "Исламскому государству"*.

Росгвардия сообщила, что все участники бунта в суровикинской колонии "нейтрализованы", не уточнив, получили они ранения или убиты. "Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства

По данным Telegram-каналов, один из захватчиков убит и как минимум один ранен. Baza сообщает об одном раненом, Mash - о двух. В камерах заключенных, захвативших заложников, проводятся обыски.

Колония полностью находится под контролем силовиков, сообщает Russia Today, не указав источник.

Ранее Baza опубликовала фотографию одного из заключенных в жилете предположительно с самодельным взрывным устройством.

Захват заложников в суровикинском СИЗО стал вторым в Южном федеральном округе за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*.

Напомним, 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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