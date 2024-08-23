Госпитализированы четыре сотрудника колонии в Суровикино

23 августа 2024, 16:19

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Четыре сотрудника колонии в Суровикино, получившие ранения при захвате заложников, доставлены в больницу, сообщил губернатор Волгоградской области. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, проводятся операции, проинформировал глава областного комитета здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в колонии №19 в Суровикино заключенные захватили в заложники сотрудников учреждения. Захват заложников произошел на заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей, сообщила ФСИН. Участники захвата заложников в колонии под Волгоградом заставили раненого сотрудника ФСИН записать обращение к Путину с просьбой выполнить их требования, следует из видео. Четыре уроженца Таджикистана и Узбекистана затребовали машину и автомат, а также освободить из ШИЗО их лидеров, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям, сообщили источники.

По данным телеграм-канала Baza, как минимум один сотрудник ФСИН убит, а нападавшие заявили о своей принадлежности к "Исламскому государству"*.

Четверо пострадавших при захвате заложников сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ, сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно", - приводится слова Бочарова в Telegram-канале администрации Волгоградской области

Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести, проводятся операции, сообщил на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации Волгоградской области председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. Он добавил, что в Суровикино прибыли дополнительные врачебные бригады.

В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников, добавил Бочаров. "Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет", - заявил он.

Глава Суровикинского района Роман Слива заявил, что "ИК-19 УФСИН России находится на значительном удалении от жилых домов г. Суровикино". "Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта", - написал он в своем Telegram-канале

При этом, по его словам, захват заложников в СИЗо не сказался на жизни горожан. "Все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме. Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено. Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает", - добавил чиновник.

Захват заложников в суровикинском СИЗО стал вторым в Южном федеральном округе за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*.

Напомним, 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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