ФСИН признала отсутствие Хусинова среди участников захвата заложников в Суровикино

26 августа 2024, 16:55

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Уроженец Узбекистана Темур Хусинов не участвовал в захвате заложников в суровикинской колонии, подтвердила ФСИН версию матери осужденного.

Как писал "Кавказский узел", мать Темура Хусинова, предполагаемого участника захвата заложников в суровикинской колонии, заявила, что ее сына нет на кадрах видео, распространенных в интернете. 1 Она пожаловалась, что близким неизвестно местонахождение Хусинова, который должен был освободиться через два месяца.

23 августа в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще двое позднее умерли в больнице. В результате штурма участники захвата были убиты.

Темур Хусинов не участвовал в захвате заложников, подтвердил сотрудник пресс-службы ФСИН. "Осужденный Хусинов Темур действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа. УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

Уроженец Узбекистана Темур Хусинов был осужден в 2019 году за участие в драке, в которой погиб человек. Срок его лишения свободы истекает в ноябре 2024 года, сообщает сегодня ТАСС.

Темур Хусинов значился в ориентировках на предполагаемых участников захвата заложников, которые были опубликованы в телеграм-каналах спустя несколько часов после происшествия, информирует "Коммерсант".

Напомним, захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

Также "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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