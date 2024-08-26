Власти уточнили число жертв захвата заложников в колонии под Волгоградом

26 августа 2024, 08:21

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Всего в результате захвата заложников в колонии №19 города Суровикино Волгоградской области погибло 13 человек. В больнице умер один из сотрудников колонии, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа в колонии №19 в Суровикино заключенные захватили в заложники сотрудников учреждения. В больницы были доставлены четыре сотрудника колонии, двое из них в тяжелом состоянии. Силовики провели штурм, все заложники были освобождены. Трое сотрудников колонии были убиты на месте и один умер в больнице, а заложники из числа осужденных получили ранения. 25 августа врачи сообщили, что четверо сотрудников колонии продолжают лечение в медицинских учреждениях.

Общее число погибших в результате захвата заложников в колонии №19 в Суровикино достигло 13 человек, в больнице умер сотрудник колонии, получивший ранения во время захвата, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Еще два человека находятся в тяжелом состоянии. Всего на лечении по-прежнему остаются четверо пострадавших, они находятся в райбольнице в Суровикино, где к местным врачам присоединились дополнительные специалисты, отметило издание.

Мать возможного участника захвата заложников в колонии Темура Хусинова заявила, что на кадрах видео, распространенных в интернете, ее сына нет, и что он должен был освободиться через два месяца. Она пожаловалась, что близким неизвестно местонахождение Хусинова – они утратили с ним связь, сообщило сегодня РИА "Новости".

"Кто там это совершал – совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? Хусинов Темур [имя сына]. Кто приписал его туда? В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали – его нет. Но имя там [в ориентировках] Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении… Меня не пускают [на территорию колонии]", – сказала мать Хусинова.

Напомним, сотрудников колонии в заложники захватили четыре уроженца Таджикистана и Узбекистана, они потребовали машину и автомат, а также освободить из ШИЗО их лидеров, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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