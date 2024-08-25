Пострадавшие сотрудники ИК-19 в Волгоградской области остаются в тяжелом состоянии

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В больницах Волгограда на лечении остаются четверо представителей ФСИН, пострадавших при захвате заложников в колонии.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в колонии №19 в Суровикино заключенные на заседании дисциплинарной комиссии захватили в заложники сотрудников учреждения. Участники захвата заставили раненого сотрудника ФСИН записать обращение к Путину с просьбой выполнить их требования. Четыре уроженца Таджикистана и Узбекистана затребовали машину и автомат, а также освободить из ШИЗО их лидеров, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям. В больницы были доставлены четыре сотрудника колонии, двое из них в тяжелом состоянии. Силовики провели штурм, все заложники были освобождены. Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась, что всего было 12 заложников - восемь сотрудников ФСИН и четверо осужденных. Трое сотрудников колонии были убиты на месте и один умер в больнице, а заложники из числа осужденных получили ранения. Четверо заключенных, которые захватили заложников, убиты.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сегодня заявили, что четверо сотрудников колонии продолжают лечение в медицинских учреждениях областного центра.

При этом двое из них остаются в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Захват заложников в суровикинском СИЗО стал вторым в Южном федеральном округе за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*.

Напомним, 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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