Захват заложников в колонии в Суровикино. Скриншот видео от 23 августа 2024 года. https://t.me/vchkogpu/50215

23 августа 2024, 19:02

ФСИН сообщила о четверых убитых в Суровикино заложниках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь сотрудников колонии были захвачены в заложники в Суровикино, четверо из них погибли. Также в заложниках находились четверо осужденных, они получили ранения. Четверо заключенных, которые захватили заложников, убиты, сообщила Служба исполнения наказаний.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в колонии №19 в Суровикино заключенные на заседании дисциплинарной комиссии захватили в заложники сотрудников учреждения. Участники захвата заложников в колонии под Волгоградом заставили раненого сотрудника ФСИН записать обращение к Путину с просьбой выполнить их требования, следует из видео. Четыре уроженца Таджикистана и Узбекистана затребовали машину и автомат, а также освободить из ШИЗО их лидеров, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям, сообщили источники. В больницы были доставлены четыре сотрудника колонии, двое из них в тяжелом состоянии. Силовики провели штурм, все заложники освобождены, отчиталась Росгвардия.

В исправительной колонии №19 в Волгоградской области были взяты в заложники восемь сотрудников учреждения и четверо заключенных, сообщила сегодня Федеральная служба исполнения наказаний.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление,  госпитализированы, один из которых скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Все четверо участников захвата заложников убиты в ходе операции по освобождению заложников, сообщило ведомство.  Четверо осужденных, которые находились в заложниках, пострадали от действий захватчиков.  "Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", - указано в сообщении.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших, пообещав оказать "всю необходимую помощь".

Захват заложников в суровикинском СИЗО стал вторым в Южном федеральном округе за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*.

Напомним, 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сотрудники колонии пострадали при захвате заложников в Волгоградской области", "Источники сообщили об увольнении начальника ростовского СИЗО-1", "Продлен арест Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 августа 2024, 19:57

  • Активисты потребовали выяснить судьбу Седы Сулеймановой

    Акции с требованием провести расследование судьбы Седы Сулеймановой прошли сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и Ереване. Подруга Сулеймановой Лена Патяева обратилась к Бастрыкину с просьбой взять расследование под контроль, активисты в Москве передали обращения всем депутатам Госдумы.

23 августа 2024, 18:19

  • Пограничник из Дагестана убит в Курской области

    Айдамир Аннаев убит в боевых действиях Курской области, сообщила администрация Дахадаевского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 983 военных из Дагестана.

23 августа 2024, 17:34

23 августа 2024, 16:56

23 августа 2024, 16:19

  • Госпитализированы четыре сотрудника колонии в Суровикино

    Четыре сотрудника колонии в Суровикино, получившие ранения при захвате заложников, доставлены в больницу, сообщил губернатор Волгоградской области. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, проводятся операции, проинформировал глава областного комитета здравоохранения.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи