ФСИН сообщила о четверых убитых в Суровикино заложниках

23 августа 2024, 19:02

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Восемь сотрудников колонии были захвачены в заложники в Суровикино, четверо из них погибли. Также в заложниках находились четверо осужденных, они получили ранения. Четверо заключенных, которые захватили заложников, убиты, сообщила Служба исполнения наказаний.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в колонии №19 в Суровикино заключенные на заседании дисциплинарной комиссии захватили в заложники сотрудников учреждения. Участники захвата заложников в колонии под Волгоградом заставили раненого сотрудника ФСИН записать обращение к Путину с просьбой выполнить их требования, следует из видео. Четыре уроженца Таджикистана и Узбекистана затребовали машину и автомат, а также освободить из ШИЗО их лидеров, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям, сообщили источники. В больницы были доставлены четыре сотрудника колонии, двое из них в тяжелом состоянии. Силовики провели штурм, все заложники освобождены, отчиталась Росгвардия.

В исправительной колонии №19 в Волгоградской области были взяты в заложники восемь сотрудников учреждения и четверо заключенных, сообщила сегодня Федеральная служба исполнения наказаний.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Все четверо участников захвата заложников убиты в ходе операции по освобождению заложников, сообщило ведомство. Четверо осужденных, которые находились в заложниках, пострадали от действий захватчиков. "Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", - указано в сообщении.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших, пообещав оказать "всю необходимую помощь".

Захват заложников в суровикинском СИЗО стал вторым в Южном федеральном округе за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*.

Напомним, 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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