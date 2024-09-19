Темур Хусинов переведен из колонии в Суровикино

19 сентября 2024, 07:23

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Уроженец Узбекистана Темур Хусинов, которого ранее ошибочно причислили к захватчикам заложников в колонии в Суровикино, переведен в лечебно-исправительную колонию в Волгограде, сообщили его мать.

Как информировал "Кавказский узел", ранее мать уроженца Узбекистана Темура Хусинова заявила, что информация о том, что ее сын будто бы принимал участие в захвате колонии в Суровикино не соответствует действительности. 26 августа Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила, что Хусинов не принимал участия в захвате заложников в колонии.

Темур Хусинов из исправительной колонии №19 в Суровикино этапирован в лечебное исправительное учреждение в Волгограде, сообщила его мать.

"Его [Темура Хусинова] перевели. Это лечебно-исправительная колония", – привело сегодня РИА "Новости" ее слова.

Хусинов был осужден в 2019 году за участие в драке, в которой погиб человек. Срок его лишения свободы истекает в ноябре текущего года. Хусинов значился в ориентировках на предполагаемых участников захвата заложников, которые были опубликованы в телеграм-каналах спустя несколько часов после происшествия.

Напомним, 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Силовики убили захватчиков и освободили заложников.

Захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

Также "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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