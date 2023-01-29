Подача газа возобновлена в Нагорном Карабахе

29 января 2023, 12:03

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Сегодня утром в Нагорном Карабахе возобновилось газоснабжение. Местные жители отметили, что у них появится возможность заправить топливом автомобили и съездить за продуктами в соседние населенные пункты. Они также пожаловались на трудности, которые возникли после блокировки Лачинского коридора.

Как информировал "Кавказский узел", азербайджанские активисты заблокировали 12 декабря 2022 года Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате его жители столкнулись с дефицитом продуктов и лекарств, в непризнанной республике закрыты детсады и введены талоны на продукты. Из-за отсутствия подачи газа ранее прекратили работу АЗС.

18 января компания "Арцахгаз" сообщила, что Азербайджан заблокировал поступление газа в Нагорный Карабах. 20 января поступление газа было частично возобновлено, власти отчитались, что, прежде всего, газ будет поступать в дома жителей и на жизненно важные объекты. 28 января Нагорный Карабах вновь заявил, что Азербайджан заблокировал поступление газа.

Сегодня в 10.00 по местному времени [09.00 мск] жителям Нагорного Карабаха была возобновлена подача газа, сообщил информационный штаб Нагорного Карабаха. "Газоснабжение уже возобновилось в регионах, после чего оно будет восстановлено и в Степанакерте", – сказано в сообщении штаба, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые местные жители подтвердили возобновление газоснабжения. "Главное, что теперь будет газовое отопление, и электричество будем мало расходовать. А то аварии часто происходят, и подолгу сидим без газа и света. Надеюсь, больше не отключат газ, хотя в это мало верится", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Аскерана Марианна Григорян.

Она уточнила, что её дом газ начал поступать в 11.00 по местному времени [10.00 мск].

После возобновления подачи газа, теперь можно будет заправить им автомобили, и ездить к родственникам в соседние села, купить у сельчан домашние продукты, которых в городах достать трудно, добавила Григорян.

При отсутствии газа особенно трудно утром, так как нужно готовить завтрак четырем несовершеннолетним детям, рассказала жительница Степанакерта Альвина Гаспарян. Она отметила, что на 11.30 по местному времени [10.30 мск] в её доме подача газа возобновлена еще не была, но её родственники, которые живут в соседнем населенном пункте, рассказали, что там газоснабжение возобновлено.

"Дети-погодки просыпаются рано. Когда есть газ, то включаю газовую плиту, и в комнате сразу становится тепло, и не страшно, что дети простудятся и заболеют. Также на газе быстро можно приготовить завтрак. Что рассказывать, без газа очень трудно, особенно многодетным семьям и пенсионерам", – сказала Гаспарян корреспонденту "Кавказского узла".

В её доме имеется дровяная печь, которая используется при отсутствии газа и света. "Но у меня не получается растопить печку, я опасаюсь, что что-то сделаю не так, и будет пожар, поэтому просто жду супруга, чтобы он принес дрова и растопил печь. Да и с маленькими детьми опасно с печкой в доме – бегают туда-сюда, и надо следить, чтобы не подходили близко к ней", – отметила жительница Степанакерта.

Она подчеркнула, что блокировка Лачинского коридора создала трудности. "Садики не работают, школы закрыты, из-за этого я не могу выйти на работу, приходиться сидеть дома с детьми. Пытаемся иногда заниматься, чтобы не забыть школьную программу, но мысли всегда направлены в одном направлении – чем сегодня накормить детей. А когда нет отопления, то все время думаешь, как бы дети не заболели. Хорошо, что у мужа еще есть работа, и на его зарплату мы сможем по талонам купить продукты", – поделилась Гаспарян.

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