Прервана подача газа в Нагорный Карабах

28 января 2023, 20:08

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Единственный газопровод в Нагорный Карабах полностью перекрыт на азербайджанском участке, заявили власти непризнанной республики. С каждым днем блокады Лачинского коридора условия жизни ухудшаются, пожаловались жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", 26 января Азербайджан частично возобновил подачу газа, однако его объема оказалось недостаточно для обеспечения всего населения Нагорного Карабаха, и власти приняли решение подавать газ только в дома жителей Степанакерта и на АЗС.

18 января компания "Арцахгаз" сообщила, что Азербайджан заблокировал поступление газа в Нагорный Карабах. Днем 20 января поступление газа было частично возобновлено, власти отчитались, что, прежде всего, газ будет поступать в дома жителей и на жизненно важные объекты. 23 января Нагорный Карабах вновь заявил, что Азербайджан заблокировал поступление газа.

Сегодня на азербайджанском участке газопровода вновь полностью перекрыта подача газа в Нагорный Карабах из Армении, сообщил инфоштаб при правительстве Нагорного Карабаха. "В связи с этим подача газа в Степанакерт в ближайшее время будет прекращена", - говорится в сообщении инфоштаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Весь Нагорный Карабах лишен газа, в связи с этим закрыты газозаправочные станции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник инфоштаба.

С каждым днем блокады Лачинского коридора жить "становится все труднее", сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Лариса Саркисян. "Автомашины будут лишены возможности заправиться. Отопление в домах перейдет на электричество, которое, опять же, подаётся в ограниченном объёме", - пожаловалась она.

Мать троих детей Марина Арутюнян раскритиковала действия азербайджанской стороны. "Проблемы с продовольствием. Нет овощей и фруктов. Рацион нарушен. Каждый день в стрессовом состоянии. Дети не идут в школу и садики, так как нет газа и отопления. Права детей на образование и миру жизнь нарушены. Азербайджану наплевать на все международные организации и их решения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады и остановлена работа АЗС. Сегодня дорога остается заблокированной 48-е сутки.

При этом активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Так, 27 января в медцентры Армении были перевезены трое тяжелобольных пациентов.

Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Кроме того, в магазинах, особенно в Степанакерте, образовались круглосуточные очереди за продуктами.

Европарламент 19 января принял резолюцию о гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха, призвав Баку немедленно открыть для жителей региона единственную дорогу, которая связывает их с внешним миром.

В декабре Армения обратилась в ЕСПЧ, требуя обязать Баку разблокировать Лачинский коридор. ЕСПЧ в ответ на это обращение обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Решение ЕСПЧ не накладывает на Азербайджан больше обязательств, чем те, которые уже выполняются, или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, заявили опрошенные "Кавказскими узлом" азербайджанские правозащитники.

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