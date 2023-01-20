Европарламент призвал Азербайджан открыть Лачинский коридор

20 января 2023, 01:45

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию о гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха, призвав Баку немедленно открыть для жителей региона единственную дорогу, которая связывает их с внешним миром.

Как информировал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Блокада длится уже 39 суток, в непризнанной республике закрыты детсады и школы, возникла нехватка продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения света, а также талоны на продукты.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Резолюция о блокаде Нагорного Карабаха была принята на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, депутаты проголосовали за нее поднятием рук. Документ, опубликованный на сайте Европарламента, содержит призыв к немедленному открытию Лачинского коридора, адресованный Азербайджану.

Авторы резолюции ссылаются на необходимость обеспечить жителям Нагорного Карабаха, свободу передвижения и доступ к основным товарам и услугам, поскольку последствия блокады серьезно ударили по "наиболее уязвимым слоям населения". Они отмечают, что один из тяжелобольных пациентов, нуждающихся в транспортировке на лечение, за это время скончался, а "сотни семей остаются разлученными".

"Гуманитарный кризис еще больше усугубился нарушением Азербайджаном поставок природного газа в Нагорный Карабах, в результате дома, больницы и школы остались без отопления", - говорится в документе.

Блокировку Лачинского коридора Европарламент расценивает как нарушение Азербайджаном своих международных обязательств, принятых в трехстороннем заявлении о прекращении огня в ноябре 2020 года. Баку тогда обязался "гарантировать безопасность лиц, транспортных средств и грузов, движущихся по коридору в обоих направлениях", напомнили авторы резолюции. Они также отмечают, что блокировка Лачинского коридора "тормозит мирный процесс и подрывает международное доверие".

В резолюции подчеркивается "необходимость всеобъемлющего мирного соглашения" между Арменией и Азербайджаном, которое гарантировало бы права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха. Также Европарламент осуждает бездействие российского военного контингента в Нагорном Карабахе, считая целесообразной его замену "международными миротворцами ОБСЕ в соответствии с мандатом ООН".

Кроме того, авторы резолюции призывают направить в Лачинский коридор миссию ООН или ОБСЕ, дав возможность представителям международных организаций посетить Нагорный Карабах. В документе отмечается "бездействие Минской группы" и "деструктивная роль России".

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