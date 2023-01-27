Дети и тяжелобольные пациенты проехали через Лачинский кордиор

27 января 2023, 18:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из Нагорного Карабаха вывезены на лечение в Ереван три тяжелобольных пациента, в больницах непризнанной республики из-за блокады отменены плановые операции. В Нагорный Карабах вернулась группа детей, остававшихся в Армении.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Из-за блокады в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов, лекарств, топлива и других товаров, ограничена работа медицинских бригад. Десять человек, умершие в Нагорном Карабахе за время блокировки Лачинского коридора, могли быть спасены при своевременной транспортировке в Ереван, заявили власти непризнанной республики.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу" о длинных очередях на автозаправках и сложностях с покупкой самых необходимых продуктов. Сегодня дорога Горис-Степанакерт остается закрытой 47-е сутки.

Сегодня при поддержке Международного Красного Креста в медцентры Армении были перевезены трое тяжелобольных пациентов. До сегодняшнего дня при посредничестве и сопровождении МККК в Армению из Арцаха были перевезены 49 пациентов, сообщило сегодня правительство Нагорного Карабаха.

По данным на 27 января, 10 детей находятся в отделении для новорожденных и реанимационном отделении детской больницы. Девять взрослых пациентов находятся в реанимации, состояние четырех из них крайне тяжелое. 515 человек были лишены возможности прооперироваться из-за прекращения плановых операций в Арцахе, указано в сообщении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Спустя 47 дней в Степанакерте встретили вернувшихся домой из Еревана 14 карабахских детей. Они не могли вернуться к семьям и вынужденно оставались на территории Армении из-за заблокированного Азербайджаном с 12 декабря 2022 года Лачинского коридора. Всего в Нагорный Карабах из Армении сегодня были перевезены 18 человек, сообщило агентство "Новости Армения".

Группа детей из числа тех, кто не мог попасть домой в Нагорный Карабах из Армении из-за блокировки Лачинского коридора, вернулась домой 17 января на машинах российских миротворцев. На перекрытом участке дороги группа азербайджанских активистов проникла в машину и снимала детей на камеры, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Учебные заведения в Нагорном Карабахе продолжаются оставаться закрытыми из-за отсутствия отопления.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян на своей странице в Facebook* напомнил, что сегодня "47-й день, как Азербайджан заблокировал Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")". 20 тысяч детей вынуждены учиться дома. "Основополагающее право на образование детей Арцаха продолжает нарушаться, так как преступная политика Азербайджана не получает адекватного ответа со стороны соответствующих международных структур и субъектов", - отметил Степанян.

С 18 января приостановлен учебный процесс во всех 118 школах Нагорного Карабаха. Ранее, с 9 января из-за острой нехватки продуктов питания закрылся 41 детский садик, 56 дошкольных групп.

Правительство обеспечило 135 человек дровами и печками, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Инфоштабе Нагорного Карабаха.По словам сотрудника Инфоштаба, на сегодняшний день предоставлено по заявкам 346 кубометров дров и 26 печек.

Всеармянский фонд "Айастан" собрал 100 тонн продовольственных товаров, еще свыше 250 тонн гуманитарного груза от ряда благотворительных организаций Армении и зарубежных стран и новогодние подарки для карабахских детей находятся в городе Горис из-за невозможности их доставки. С командованием Российского миротворческого контингенте ведутся переговоры о доставке гуманитарного груза в Арцах. Если его сумеют провезти через Лачинский коридор, груз поступит в министерство социального развития и миграции Нагорного Карабаха и будет выдан в качестве бесплатной помощи необеспеченным семьям, подчеркнул представитель Инфоштаба.

Газоснабжение в Нагорном Карабахе, как отметили в Инфоштабе, частично восстановлено, однако с частичным газоснабжением поставка газа в регионы была приостановлена. Такое решение было принято в связи с высокой нагрузкой энергосистемы.

Преподаватель одного из вузов Степанакерта рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что проводить занятия в аудиториях в такой мороз невозможно, здание вуза практические не отапливается. "Но мы, преподаватели, каждый день ходим на работу, хоть и студенты не приходят, и нам обещали не резать зарплаты. То же самое и в общеобразовательных школах", - отметил он.

Жительница Степанакерта Шогик Саркисян сообщила, что сегодня в городе был газ. "Свет выключают три раза в сутки по два часа, если не бывает аварий. Если где-нибудь нужно проводить ремонтные работы, то отключают не по два, а 4-5 часов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С продуктами по талонам в Степанакерте нет проблем, "они лежат в магазинах, в любое время можно пойти без очереди купить", рассказала Лариса Варданян. По ее словам, в продаже появился сыр, который вначале блокады был в дефиците, и его уже можно купить также без очереди. В магазинах есть также консервированные продукты от "Арцах фрут" местного производства, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.