Степанакертцы столкнулись с проблемой больших очередей на заправках

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После частичного возобновления подачи газа в Степанакерте образовались длинные очереди на автозаправочных станциях. Много времени приходится тратить и на покупку самых необходимых продуктов, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" степанакертцы.

Как писал "Кавказский узел", 18 января компания "Арцахгаз", сообщила, что Азербайджан заблокировал поступление газа в Нагорный Карабах. Днем 20 января поступление газа было частично возобновлено, власти отчитались, что прежде всего газ будет поступать в дома жителей и на жизненно важные объекты. 23 января Нагорный Карабах вновь заявил, что Азербайджан заблокировал поступление газа. Ранее Инфоштаб Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан повредил единственную ЛЭП Горис-Степанакерт, лишив жителей электроснабжения, и не дает возможности армянской стороне приблизиться к месту повреждения для проведения ремонтных работ, в Нагорном Карабахе электричество подается ограниченно. Азербайджан частично возобновил подачу газа, однако его объема недостаточно для обеспечения всего населения Нагорного Карабаха. Власти приняли решение подавать газ только в дома жителей Степанакерта и на АЗС.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Сегодня дорога Горис-Степанакерт остается закрытой 46-е сутки.

Житель Степанакерта Норайр Гаспарян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "вчера вечером <25 января> он встал в очередь на одной из заправочных станций в 21:00 (20.00 мск) и заправил машину к 3.00 (2.00 мск)". Норайр отмечает, что люди приходят за газом не только, чтоб заправить машины, но и чтобы использовать его дома.

Пекарни пекут хлеб медленнее, видимо, потому что электричество подается более с слабым напряжением, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Аревик Маркарян. По ее словам, график веерных отключений постоянно меняется, и пекарни останавливаются, когда свет выключают. Таким образом образуются большие очереди. "Многие покупают сразу помногу хлеба, поэтому приходится ждать в очередях".

Кроме того, многие пекарни работают на газе, а когда газа нет, хлеб можно купить только в пекарнях, которые работают на электричестве, подчеркнула она.

Сложности возникают при развозке хлеба в магазине, отметила владелица пекарни Нарине Карапетян. По ее словам, электричество стали чаще отключать, и график меняется каждый день. "Когда дают электричество, тогда и печем хлеб", сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правительство выдает бензин для развозки хлеба, но его хватает лишь на перевозку работников. "Только успеваем работников из дома привозить в пекарню и отвозить домой, поскольку часто ночью работаем. Ввиду этого хлеб продается прямо из пекарни, и он сразу весь раскупается", - говорит Нарине Карапетян.

Продукты по талонам в магазинах республики можно купить свободно без всяких очередей, в любое время суток. С ними нет дефицита, рассказала жительница Степанакерта Женя Восканян, очереди бывают за молочными продуктами, яйцами, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Некоторые сельские продукты подорожали. Например, если килограмм фасоли до блокады стоил 2000 драмов (около 5 долларов США),то сейчас из деревень привозят и продают за 3700 драмов (около 9,3 доллара США). В одном месте видела деревенское яйцо за 250 драмов (0,6 доллара США), тогда как они стоили 100 драмов (0,25 доллара США) до блокады. Люди сделали замечание продавцу на улице, изменил он цену или нет - не знаю, я сразу ушла оттуда", - отметила она.

Женя добавила, что сегодня она набрала во всю имеющуюся тару в доме воду так как в городе распространяются слухи о возможном отключении воды. "Все делают, чтобы нас изжить из наших домов. Это полное издевательство над целым народом. Нужны действенные шаги, которые сдержат Азербайджан", - сказала Восканян.

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