Лачинский коридор остается заблокированным 46-е сутки

26 января 2023, 09:59

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Азербайджанские активисты 46-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор. В непризнанной республике дефицит продуктов в магазинах и лекарств в аптеках, закрыты детсады, отсутствует подача газа, остановлена работа АЗС, а также введена экономия электричества. 25 января власти раздали дрова и печи наиболее нуждающимся жителям, так как из-за отсутствия газа и света большая часть населения вернулась к традиционному виду отопления.

На фоне проблем с топливом на улицах Степанакерта почти нет машин, местные жители стараются пользоваться автомобилями только при необходимости, отметил блогер Давид Симонян. "Холодно у нас, простудился на улице, второй день лежу с температурой. Обычно лечусь, как Карлсон, шоколадом и вареньем, но сейчас в Степанакерте шоколада не найти", – отметил он 25 января в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 46-е сутки, сообщило агентство АПА.

Протестующие позволили сегодня проехать по Лачинскому коридору двум машинам Красного Креста (МККК), передал Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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