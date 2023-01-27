Власти Карабаха назвали смерть 10 человек результатом блокады

27 января 2023, 01:06

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Десять человек, умершие в Нагорном Карабахе за время блокировки Лачинского коридора, могли быть спасены при своевременной транспортировке в Ереван, заявили власти непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Из-за блокады в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов, лекарств, топлива и других товаров, ограничена работа медицинских бригад. На 46 день блокады жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу" о длинных очередях на автозаправках и сложностях с покупкой самых необходимых продуктов.

О проблемах тяжелобольных пациентов в Нагорном Карабахе и по крайней мере одном смертельном случае из-за невозможности перевозки больного человека в Ереван упомянуто в принятой 19 января резолюции Европарламента.

За период блокады в Нагорном Карабахе из-за отсутствия медпомощи скончались 10 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла в Инфоштабе Нагорного Карабаха. "Эти люди не смогли достать жизненно необходимое им лекарство либо выехать в Ереван для прохождения лечения или на операцию", - сообщил представитель ведомства.

'В основном это были диабетики, которые не нашли инсулин и онкобольные, которые не смогли пройти химиотерапию в Ереване", - пояснил сотрудник Инфоштаба. Предоставить "Кавказскому узлу" более подробную информацию об этих пациентах сотрудник Инфоштаба отказался, сославшись на закон об охране личных данных.

Он добавил, что даже через "Красный Крест", который обеспечивает ограниченные поставки лекарств в регион, больным бывает сложно получить необходимые лекарства своевременно: переговоры на разных уровнях и доставка лекарств занимают много времени.

Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян в интервью изданию "Медуза"* 25 января заявил, что за время блокады умерли "до 10 человек". По словам Варданяна, "эти люди могли бы быть спасены, если бы вовремя были приняты меры по транспортировке в Ереван".

"Некоторых нетранспортабельных больных нельзя было везти по нашему сложному серпантину из Степанакерта в Ереван, нужно было по воздуху, но Азербайджан запретил вертолеты. Кого-то все-таки попытались провезти на машине, но не удалось, есть трагические случаи", - заявил Рубен Варданян.

42-летний Мгер Алавердян из села Сос Мартунинского района страдает онкологическим заболеванием. По словам родственников, 16 декабря он должен был поехать в Ереван на очередную химиотерапию. Без терапии состояние мужчины сильно ухудшилось. "Если бы не блокада, его жизнь удалось бы продлить на 3-4 года", - сообщила сестра Мгера Ануш Алавердян 17 января "Радио Азатутюн".

После обращений в Минздрав и "Красный Крест" Мгера Алавердяна 29 декабря доставили из Степанакерта в Горис, однако отправлять его в Ереван врачи не решились, сказав, что "уже поздно". В Горисе Мгеру и его родственникам пришлось провести неделю, прежде чем они добились разрешения вернуться домой, утверждает жена Мгера Мери Саргсян.

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