26 января 2023, 15:36

Подача газа восстановлена в Степанакерте

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Азербайджан частично возобновил подачу газа, однако его объема недостаточно для обеспечения всего населения Нагорного Карабаха. Власти приняли решение подавать газ только в дома жителей Степанакерта и на АЗС, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха

Как писал "Кавказский узел", 18 января компания "Арцахгаз", сообщила, что Азербайджан заблокировал поступление газа в Нагорный Карабах. Днем 20 января поступление газа было частично возобновлено, власти отчитались, что прежде всего газ будет поступать в дома жителей и на жизненно важные объекты. 23 января Нагорный Карабах вновь заявил, что Азербайджан заблокировал поступление газа. Ранее Инфоштаб Нагорного Карабаа сообщил, что Азербайджан повредил единственную ЛЭП Горис-Степанакерт, лишив жителей электроснабжения, и не дает возможности армянской стороне приблизиться к месту повреждения для проведения ремонтных работ, в 

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Сегодня дорога Горис-Степанакерт остается закрытой 46-е сутки

Сегодня в 15.00 (14.00 мск) в дома жителей Степанакерта начал поступать газ, в районах Нагорного Карабаха газоснабжение было прекращено.

"Восстановлено газоснабжение населения Степанакерта. Однако, учитывая ситуацию с частичной подачей газа, одновременно будет прекращена подача газа в регионы. Такое решение связано с высокой нагрузкой энергосистемы. Автозаправочные станции в Степанакерте продолжат работу", - говорится в сообщении Инфоштаба Нагорного Карабаха, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Улицы Степанакерта опустели, на них практических нет машин, отметил блогер Давид Симонян. "Через каждые три часа вырубают свет, а перебои с поставкой газа привели к многокилометровым очередям из машин, но вчера и газозаправки не работали. Сегодня город был полупустой, без машин. Нет газа, нет бензина, вот и машин нет, только в случае необходимости люди выходят в город на машине", - написал он 25 января в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Сотрудник штаба пояснил, что "за последние несколько дней, азербайджанская сторона несколько раз частично открывала подачу газа, но его объем не мог удовлетворить потребности всего Степанакерта, потому, было принято решение, поступающий газ направить в районные центры".

"Но так как Степанакерт обеспечивался только электроэнергией, и без газа нагрузка на линии возрастала в несколько раз, учитывая зимние погодные условия, возросло количество аварий на линиях электролиниях. Правительство приняло решение, отключить газ в райцентрах, и направить его в Степанакерт. Газ поступает в дома степанакертцев, но слабый поток, так как газ поступает частично по вине азербайджанской стороны", - сказал сотрудник штаба корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Сельхозпроизводители в Нагорном Карабахе столкнулись с проблемами из-за блокады", "Карабахцы пожаловались на потерю доходов из-за блокировки Лачинского коридора", "Общественные организации призвали ввести международных миротворцев в Нагорный Карабах".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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